Приморцы борются с нерадивыми парковщиками новым способом

Автолюбитель даже не смог попасть в свой автомобиль

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается борьба с нерадивыми парковщиками, сообщает РИА VladNews. Стоит отметить, что недовольные жильцы нашли новый способ наказания горе-водителей.

Сегодня утром автолюбитель в Уссурийске не смог попасть в свое авто, так как ручка двери машины была защелкнута на замок.

Однако борец за справедливость не стал прятаться и даже оставил автолюбителю записку. На замке красовалась записка «Продам ключик» и номер телефона.

Чем закончилась данная история – неизвестно. Ясно одно, что приморцы не собираются останавливаться в борьба с горе-парковщиками.