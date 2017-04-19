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Политика и экономика

В Приморье «заходит» крупный вьетнамский бизнес

Корпорация TH True Milk ищет площадку для инвестпроекта
Фото: Dreamstime Фото: Dreamstime
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье «заходит» крупный вьетнамский бизнес. Так, одна из ведущих молочных компаний страны, корпорация TH True Milk, на этой неделе осмотрит площадки Приморского края для реализации крупного инвестиционного проекта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Компания планирует создать комплекс молочного животноводства полного цикла.

20 апреля во Владивостоке замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков проведет ряд рабочих совещаний с представителями компании. 

Справка:

Компания TH True Milk специализируется на создании молочных предприятий полного цикла - от производства кормов и выращивания коров до производства и реализации молока. В их производстве используются лучшие мировые породы коров, импортируемые в основном из Израиля.

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