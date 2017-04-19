Лучшие социальные проекты будут представлены на ВЭФ во Владивостоке

Презентация состоится в нулевой день форума

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

На третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке представят лучшие дальневосточные социальные проекты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Презентация состоится в нулевой день форума - 5 сентября. Об этом рассказал замглавы Минвостока Сергей Качаев.

Программа «В добром крае – добрые дела!» является совместной инициативой Минвостокразвития и Общественного совета министерства при поддержке АРЧК ДВ. Она направлена на поддержку социально-значимых проектов в сферах образования, общественного сектора, культуры, религии, искусства и спорта. Цель программы – выявить общественные инициативы в социальной сфере и помочь воплотить лучшие идеи. Реализация проектов должна способствовать созданию комфортных условий жизни в Дальневосточном федеральном округе. Грантовый фонд составит не менее 50 миллионов рублей.