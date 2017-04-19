Житель Приморья сядет на 22 года за дерзкое убийство

Злоумышленник подкараулил потерпевшего в ночное время

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Житель Дальнегорска осужден за убийство, сопряженное с разбойным нападением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что убийство было совершено в сентябре 2014 года, с целью похитить имущество потерпевшего. Умысел на разбойное нападение возник у фигуранта после того, как его друг сообщил о планах своего соседа уехать в командировку во Владивосток. Предположив, что у мужчины при себе будет крупная сумма денег, подсудимый решил напасть на него, используя при этом нож.

Злоумышленник подкараулил потерпевшего в ночное время. Когда последний вышел из дома и направился на стоянку за автомобилем, фигурант выбрал удачный для совершения преступления момент и догнал жертву.

Подойдя к мужчине, он нанес ему не менее 16 ударов ножом в различные части тела, от которых наступила его смерть. При убитом находилось всего порядка 16,5 тыс. рублей, которые и были похищены.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с возмещением материального ущерба в сумме 2 млн рублей.