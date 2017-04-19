Неделя моды стартовала во Владивостоке

Мероприятие проходит уже 5 год подряд

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке открылась V международная неделя моды. В этом году мероприятие проходит под флагом дальневосточных дизайнеров и коллег по Азиатско-Тихоокеанскому региону, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.