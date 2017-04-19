Часть Владивостока останется без света сегодня, 19 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Бакунина ул.6, Давыдова ул.16, Жасминовая ул.9, 18, 15, 10, 19, 16, 17, Ключ 3-й ул.15, 42, 9А, 43, 4, Коралловая ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 24, 26, 3, 6, 7, Курильская (пос. Трудовое) ул.18, 19, 23, 25, 27, 39, 41, 45, 4А, 47, 29, Кутузова ул.3, Лесопитомник ул.2А, 3, 1А, Маковского ул.141, 145, 147А, 161, Русская ул.68/1, 68А, 68Б, 70, 70Б, 72, 72Б, 74, Рябиновая ул.1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 18, Спортивная ул.1, 4, 5, Успенского ул.4, 6, Шевелева ул.21, Шевченко ул.48, Шоссейная 2-я ул.13, 15 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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