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Политика и экономика

От ЦБ потребовали ослабить рубль

К концу 2017 года рубль может подешеветь примерно до 62 рублей за доллар
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Минэкономразвития заложило в базовый сценарий стоимость нефти на уровне 40 долларов за баррель к концу 2017 года. Как сообщил глава министерства Максим Орешкин, в ходе выступления на заседании правительства в Горках с новым прогнозом министерства на 2017-2020 годы, если прогноз исполнится, рубль ослабнет примерно до 68 рублей за доллар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Впрочем, рубль в любом случае ждет ослабление, уверен Максим Орешкин. По его прогнозам, сохранение текущих цен на нефть приведет к тому, что рубль к концу 2017 года подешевеет примерно до 62 рублей за доллар.

«Активный рост импорта и сезонное ухудшение платежного баланса уже в летние месяцы приведет к формированию дефицита текущего счета, что сформирует предпосылки для ослабления рубля», - сказал министра.

«В свою очередь при сценарии сохранения крепкой национальной валюты это будет означать быстрое снижения инфляции и станет сигналом для более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Банком России, что тоже будет являться фактором для ослабления рубля», - добавил он.

Если говорить о прогнозе на 2018-2020 годы, то в части инфляции проводимая денежно-кредитная политика обеспечит сохранение роста цен на целевом уровне 4%.

«Курс рубля будет несколько ослабевать в номинальном выражении относительно доллара, при этом в реальном выражении он несколько укрепится», - отметил Орешкин.

Глава МЭР также отметил, что укрепление национальной валюты может помешать экономическому росту страны. Чтобы развернуть ситуацию в обратном направлении Банку России нужно активнее снижать ключевую ставку, отказаться от сдерживания роста цен и поддержки курса рубля.

«Сохранение текущих условий, по нашим оценкам, может привести к замедлению темпов экономического роста уже к середине года, а темпы инфляции при таком развитии событий опустятся к концу года ниже 3%. Уже в настоящее время инфляция снизилась до уровня 4,2%, что лучше любых прогнозов, которые были в начале года», — заявил министр.

Российский рубль перегрет, с какой стороны на этот вопрос ни посмотри, комментирует сложившуюся ситуацию старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Укрепление российской валюты на 21% за 2016 год и на 9% - за первый квартал текущего года при условии отсутствия сколько-нибудь реально выраженных проявлений внутреннего роста создает множественные риски как для экспортеров, которые несут больше всего денег в бюджет, так и для самого бюджета. Отчасти такую ситуацию сглаживают цены на нефть, которые на сегодняшний день достаточно стабильны, но и при таком раскладе укрепление отечественной валюты смотрится избыточным.

Как полагают эксперты, при сегодняшних нефтяных котировках, оптимальная цена американской валюты находится в пределах 62-67 руб., ближе к 64 руб.

Все остальное - премия за риск и caryy trade на слишком высоких ставках. Орешкин, в свою очередь, в этот раз не сообщил ничего сенсационного: исторически складывается, что первая половина года для рубля всегда успешнее, чем вторая. Он просто отмечает циклы, формирующиеся на постоянной основе, и накладывает их на реальность. Получается не очень красиво, но довольно близко к сегодняшнему положению дел.

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