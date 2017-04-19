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Стало известно, опасно ли рожать дома после кесарева сечения

Ученые проверили риски домашних родов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые впервые показали, что домашние роды могут быть менее рискованными для женщин, имевших опыт естественных родов после кесарева сечения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

В настоящее время домашние роды распространены в странах с высоким уровнем жизни и доходов, например, в Северной Америке и Европе. По сравнению с родами в больнице, которые предполагают потенциально травмирующее вмешательство, они нередко считаются более безопасными. Кроме того, проведение родов в знакомой обстановке обеспечивает интимность процесса, закрепляя за беременной право выбора места и условий родов. Однако потенциальные риски домашних родов изучены недостаточно. Известно, что одними из ключевых факторов являются общее здоровье матери и доступность профессиональной медицинской помощи. Наименее ясным остается то, как на прогноз домашних родов влияют прежний опыт родов, кесарево сечение, возраст и другие сопутствующие факторы.

Чтобы восполнить пробел, ученые изучили случаи 47 394 жительниц Северной Америки, перенесших домашние роды. Всего авторы учли десять факторов риска: опыт родов, возраст более 35 лет, ожирение (индекс массы тела более 25), диабетический статус, преэклампсия, переношенность плода (более 42 недель). В качестве неблагоприятных также были рассмотрены такие факторы, как наличие двойняшек, тазовое предлежание, естественные роды после кесарева сечения и кесарево сечение самостоятельно. Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар - удовлетворительное (менее 7 баллов) и неудовлетворительное (менее 4 баллов), - а также по показателям госпитализации и смертности в течение 1,5 месяцев.

Анализ показал, что возраст беременной на момент родов оказался незначительно связан с риском неблагоприятных родов. При этом связь показателя со степенью ожирения носила характер зависимости типа доза-эффект: с ростом индекса массы тела (ИМТ) увеличивался риск осложнений. В то же время избыточный вес «защищал» женщин от повреждений половых органов. Снижение риска травм также коррелировало с тазовым предлежанием, тогда как кесарево сечение значительно повышало вероятность летального исхода плода (45 процентов). Сахарный диабет и преэклампсия отрицательно влияли на плод при переношенности, особенно после кесарева сечения. Любопытно, что естественные роды после кесарева сечения оказались менее опасными, чем кесарево сечение во время первых родов.

По словам ученых, полученные данные впервые свидетельствуют о том, что риск кесарева сечения при домашних родах варьируется в зависимости от опыта родов. Сейчас в акушерской практике эти факторы рассматриваются как одинаково неблагоприятные. «Наши выводы предполагают, что политика препятствования естественным родам после кесарева сечения требует пересмотра. Женщины с положительной историей естественных родов в дальнейшем сохраняют статус низкорисковых, даже если перенесли кесарево сечение. Учитывать это важно, поскольку некоторые эксперты выступают за полный запрет таких естественных родов», - сообщила соавтор работы Марит Бовбьерг (Marit Bovbjerg). Наиболее значительным фактором риска исследователи назвали тазовое предлежание.

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