Водный фестиваль Тинджан – главный национальный праздник

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Около 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Синьхуа.



По последним данным, за несколько дней водного фестиваля при разных обстоятельствах погибли 285 человек. За четыре дня празднования в стране было зарегистрировано 1200 уголовных дел, связанных с убийствами, ДТП, употреблением наркотических веществ, воровством и насилием.



Водный фестиваль Тинджан – это главный национальный праздник в Мьянме. Он знаменует наступление Нового дна и отмечается, когда Солнце из созвездия Рыб переходит в созвездие Овна и, как правило, приходится на середину апреля. Тинджан не привязан к фиксированной дате, а исчисляется по местному солнечно-лунному календарю, из-за чего зачастую совпадает с христианской Пасхой.





Праздник является неотъемлемой частью буддийской традиции Мьянмы, хотя имеет индуистские корни. Считается, что во время этого праздника человек смывает с себя все грехи и недуги. Аналогичные праздник существует также в Таиланде, Камбодже и Лаосе.



В Мьянму на водный фестиваль съезжаются туристы из разных уголков мира. Во время фестиваля по всей стране проводятся различные шествия и праздничные мероприятия. На Тинджан в стране прекращается любая деловая жизнь, а люди выходят на улицы, чтобы обливать друг друга водой.