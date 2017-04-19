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Общество

Сбербанк выдал более 800 млн рублей малому бизнесу Приморья

​Компании Приморского края активно пользуются предложением Сбербанка для рефинансирования задолженности сторонних банков на более доступных условиях
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В рамках действующей программы по рефинансированию задолженности сторонних банков в 2016 году Сбербанк выдал бизнесу Приморья более 800 млн рублей. Отметим, что Сбербанк предлагает своим клиентам удобный график платежей, а также пролонгацию кредита, вследствие чего уменьшается ежемесячный платеж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. 

Данная программа продолжается и сейчас, при этом предпринимателям предлагают несколько вариантов. Так, кредит можно взять на оборотные цели на срок до 36 месяцев, либо на инвестиционные цели – на срок до 120 месяцев. При этом ставка у обоих продуктов минимальная – от 12 % годовых.

«В Сбербанке есть продукты «Бизнес-оборот» и «Бизнес-инвест», именно их мы предлагаем нашим клиентам. Благодаря услуге рефинансирования предприниматели могут не только погасить задолженности сторонних банков, но и получить дополнительный объем средств на развитие бизнеса либо снизить ежемесячную финансовую нагрузку - отмечает начальник отдела организации кредитования малому бизнесу Приморского отделения ПАО Сбербанк Мария Грищенко. – К тому же мы предоставляем клиентам отсрочку на 90 дней для ввода в залог недвижимости, если она находится в залоге у банка, кредит которого мы рефинансируем».

За подробной консультацией Вы можете обратиться к одному из менеджеров отдела продаж: +7-914-970-21-18, +7-914-723-23-53, +7-914-344-16-64. 

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