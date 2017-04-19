Во Владивостоке неожиданно назначен ио главы города 17:46, 18 апреля Во Владивостоке неожиданно назначен ио главы города
Приморец погиб под колесами поезда, пока слушал музыку с телефона 17:11, 18 апреля Приморец погиб под колесами поезда, пока слушал музыку с телефона
Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду 17:01, 18 апреля Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду
Новостная лента
Апрель, 19 среда
05:16
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
05:16
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
05:16
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
04:50
Политолог прокомментировал вопрос о "досье на Путина" у Меркель
03:15
Около 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
02:20
Центробанк «зачищает» страховые компании
01:28
Мнение: советник Трампа "жестко разговаривать" может только с зеркалом
Апрель, 18 вторник
23:57
На юго-западе Китая автобус упал в реку, тринадцать человек‍ погибли
22:23
Курьез с "ребенком-террористом" отражает проблему спецслужб США
21:13
Эксперт прокомментировал вопрос о возвращении смертной казни в Турции
20:41
«Космический бег» прошел во Владивостоке в минувшие выходные Фото
19:22
Соленая пища снижает жажду и голод, - ученые
18:50
ВЦИОМ: 16% россиян допускают возможность войны с США
18:22
Депутат Госдумы: Чистота в Находке от угольной пыли не продержалась и часа после отъезда губернатора
17:58
Пьяный житель Арсеньева попал под грузовой поезд
17:46
Во Владивостоке неожиданно назначен ио главы города
17:46
Сотрудники овощной станции в Приморье не получают зарплату
17:38
«Луч» крупно проиграл «Спартаку-2»
17:22
Первую плавучую лабораторию создали для курсантов Владивостока Видео
17:11
Приморец погиб под колесами поезда, пока слушал музыку с телефона
17:07
Дмитрий Рогозин может возглавить совет директоров АО «ГЛОНАСС»
17:06
«Дачный бум» настроил в унисон с весной и дал старт новому дачному сезону Фото
17:01
Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду
16:54
Таксист осужден в Приморье за изнасилование несовершеннолетних девочек
16:52
Эксперт: Военная решимость США в отношении КНДР – это блеф
16:50
Игорь Пушкарёв прокомментировал назначение Константина Межонова
16:42
Эксперты: Более половины картин русских художников - подделки
16:30
Мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех районах Владивостока
16:20
Во Владивостоке обсуждают громкое назначение в администрации города Эксклюзив
16:07
Жительница Приморья устроила антисанитарную торговлю рыбой и деликатесами с пола
16:02
«Синий кит» появился в Бразилии
15:58
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
15:44
Сыну знаменитого тигра Амура сегодня исполнилось 7 месяцев Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4117 (56) от 19 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дачный бум» входит в моду
Любви и ревности даже морские котики покорны
Вход на кладбища закрыт. Временно
Ночь – отличное время для чтения
Пишите письма иероглифами. Или кириллицей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Актуальный комментарий

Политолог прокомментировал вопрос о "досье на Путина" у Меркель

Реагировать тут можно лишь с иронией
Фото: Reuters Фото: Reuters
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

СМИ узнали об обиде немецких спецслужб на Ангелу Меркель и о якобы переданном ею британцам "досье" на российского президента Владимира Путина. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение, сообщает РИА VladNews.

Канцлер Германии Ангела Меркель как минимум дважды обращалась за информацией о террористических угрозах к британским спецслужбам, игнорируя немецкую разведку, сообщает журнал Focus.

По информации издания, в спецслужбах ФРГ такая ситуация вызывает недовольство. "За 12 лет нахождения на посту канцлера госпожа Меркель ни разу не приходила на еженедельные брифинги президентов немецких органов безопасности", – заявил Focus высокопоставленный источник в правительстве Германии.

"Почему тогда она ездит в Англию? Она больше не доверяет своим людям?", – добавил собеседник журнала.

Последняя встреча, по сведениям Focus, состоялась в октябре 2015 года в резиденции премьера Великобритании в Чекерсе. На ней присутствовали руководитель MI6 Алекс Янгер, директор MI5 Эндрю Паркер и глава Центра правительственной связи Великобритании Роберт Хэнниген.

В обмен на предоставленные британцами сведения Меркель передала досье на президента России Владимира Путина и анализ ситуации в Крыму, подготовленный Федеральной разведслужбой Германии (BND), утверждает Focus.

Политолог, публицист Леонид Крутаков прокомментировал это сообщение.

"Думаю, что речь идет о дрезденском периоде жизни Владимира Путина. Известно, что Министерство государственной безопасности ГДР – "Штази" была одной из лучших спецслужб мира, и она разрабатывала досье не только на своих противников, но и на союзников – такова практика спецслужб. Но думаю, что особо секретных данных у них нет, как в любом досье. Как правило, это оценка профессиональных и психологических характеристик человека – в этом ценность досье. Вряд ли там найдется какой-то компромат, с помощью которого можно добиться решений, выгодных Германии или Британии, иначе это было бы сделано уже давно. Если абстрагироваться от эмоционального воздействия от этого сообщения, на который, видимо, и делается расчет, то можно говорить, что это подтверждение того факта, что в последнее время проект глобализации уже не реализуется на принципах взаимной выгоды, а реализуется на принципах взаимной угрозы", – сказал Леонид Крутаков.

По его мнению, на утечку из немецких спецслужб можно реагировать с иронией.

"Здесь можно реагировать только с иронией: ребята, ну расскажите нам еще что-нибудь про нас такое, чего мы не знаем, вы же знаете все! Наш президент, кстати, мастер таких ироничных высказываний, которые обращают в прах усилия многих пропагандистов. Серьезно реагировать на это глупо. А то, что есть такое досье – это лишнее подтверждение значимости России – значит, с нами считаются", – отметил политолог.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Депутат Госдумы: Чистота в Находке от угольной пыли не продержалась и часа после отъезда губернатора
18:22, 18 апреля 2017 Депутат Госдумы: Чистота в Находке от угольной пыли не продержалась и часа после отъезда губернатора

Парламентарий прокомментировал визит главы Приморья в задыхающийся город 21 марта

Эксперт: Военная решимость США в отношении КНДР – это блеф
16:52, 18 апреля 2017 Эксперт: Военная решимость США в отношении КНДР – это блеф

Директор Центра российской стратегии в Азии прокомментировал заявление вице-президента Америки

Ждать ли Приморью беженцев из КНДР?
16:31, 17 апреля 2017 Ждать ли Приморью беженцев из КНДР?

Массовый отток мирного населения будет сравним с гуманитарной катастрофой

Будет ли война на Дальнем Востоке?
14:55, 17 апреля 2017 Будет ли война на Дальнем Востоке?

Эксклюзивный комментарий эксперта

Приморский политолог прокомментировала конфликт США и Северной Кореи
13:01, 17 апреля 2017 Приморский политолог прокомментировала конфликт США и Северной Кореи

Обстановка напряженная, считает Наталья Коломейцева

Политолог о войне США и КНДР: В Приморье может залететь случайная ракета
15:52, 14 апреля 2017 Политолог о войне США и КНДР: В Приморье может залететь случайная ракета

Однако все же военный вонфликт маловероятен

В «родительских» чатах Владивостока появилось сообщение о теракте на Пасху
15:41, 14 апреля 2017 В «родительских» чатах Владивостока появилось сообщение о теракте на Пасху

Полиция информацию не подтвердила