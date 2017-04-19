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Политика и экономика

Центробанк «зачищает» страховые компании

Регулятор наводит порядок на страховом рынке
Фото: rbk Фото: rbk
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Центробанк продолжает чистки среди финансовых и страховых организаций. На этот раз регулятор отозвал лицензии у двух страховых компаний. "Розничное и корпоративное страхование" потеряла разрешение для работы на рынке ОСАГО, а "Строительная страховая группа" — лицензию на перестрахование. Такое решение было принято после того, как компании решили добровольно отказаться от части услуг. Страховой рынок в России часто работает по «серым» схемам, и политика Центробанка – навести порядок и в этом секторе, - заявил в эфире радио Sputnik член Международного союза экономистов, член Правления Вольного Экономического общества России Игорь Диденко, сообщает РИА VladNews.

«Когда создавался мегарегулятор, несколько лет назад, под руководством Эльвиры Набиуллиной, изначально была заявлена цель: работа не только с банковским сектором, но и работа со страховым сектором, работа с сектором финансовых услуг, то есть то, что раньше находилось на периферии внимания регулирующих структур. И надо сказать, что Центробанк делает свою работу достаточно эффективно. Если раньше года 3-4 назад многие банки злоупотребляли доверием регулятора, были случаи и подделки отчетности, и откровенно мошеннические схемы, теперь все прекрасно знают, что нужно играть по правилам. Теперь те же самые правила и порядок будут наводиться и на страховом рынке. Дело в том, что, как известно, страховой рынок у нас в России всегда был традиционно «серым», и, в том числе, использовался для вывода активов, использовался для каких-то схем, которые не могут существовать в современном цивилизованном рынке», - сказал экономист.

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