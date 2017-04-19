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Политика и экономика

Мнение: советник Трампа "жестко разговаривать" может только с зеркалом

Герберт Макмастер обвинил РФ в "подрывной деятельности" в Европе
Фото: voensite.ru Фото: voensite.ru
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Советник президента США по нацбезопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер обвинил РФ в "подрывной деятельности" в Европе. А также заявил, что пришло время для "жесткого разговора" с Россией. Политолог Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik прокомментировал эти заявления, сообщает РИА VladNews.

Герберт Макмастер заявил в интервью телеканалу ABC, что Россия ведет подрывную деятельность в Европе. В чем именно выражается эта деятельность, он не уточнил.

Макмастер также обвинил Москву в поддержке президента Сирии Башара Асада, которого он назвал ответственным за продолжение конфликта в стране. По словам генерала, этот конфликт в итоге распространился на Ирак, а затем его последствия ощутили на себе соседние страны и Европа.

Американский генерал заявил, что недавний визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву "произошел в правильное время" и это "время провести жесткий разговор с Россией" о поддержке президента Сирии Башара Асада.

Однако Макмастер выразил надежду на поиск областей для взаимовыгодного сотрудничества и постепенное улучшение отношений между Россией и США.

Представители руководства западных стран неоднократно выступали с обвинениями в адрес России во "вмешательстве" в политические процессы в других государствах. Российская сторона отвергала предъявленные утверждения, указывая на их бездоказательность.

Президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов считает обвинения в адрес России попыткой сорвать наметившееся улучшение в отношения между РФ и Западом.

"Макмастер сам не знает, в чем она ("подрывная деятельность РФ") заключается. Его заявление, прежде всего, призвано ослабить наметившуюся стабилизацию отношений (России и Запада). Я так понимаю, Макмастер подразумевает предвыборную кампанию, например, в Германии и Франции, якобы участие России в Brexit'e, и по мелочи предъявляются претензии по поводу Черногории и Италии. Но в конечном итоге это попытка сорвать наметившееся потепление. Кроме того, это попытка решить свои внутренние проблемы. Пока будут проблемы и "разрыв" в элитах на американском направлении, в британском сегменте, Москва будет использована как внешний фактор", – сказал Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik.

Он также прокомментировал слова советника американского президента о "жестком разговоре с Россией".

"Макмастер жестко может разговаривать только со своим зеркалом. В данном случае жесткий разговор с Россией будет достаточно проблематичным. Во-первых, без консультативного разговора будет сложно договариваться по Сирии или по КНДР, или по Евросоюзу. А без Москвы здесь будет крайне сложно. Поэтому, судя по всему, Макмастер просто пытается "поднять ставки" и усилить переговорные позиции. Но стоит напомнить, что о "жесткой позиции" ранее говорил (президент США Дональд) Трамп, потом Тиллерсон, но дело, как известно, закончилось более мягкой позицией. Поэтому не думаю, что Макмастер может предложить что-то более содержательное", – отметил политолог.

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