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Стало известно, что произойдет с организмом, если бросить курить

Как быстро восстановится здоровье после прощания с вредной привычкой
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Как быстро восстановится организм после того, как вы бросите курить? Огромное количество химикатов выделяется тогда, когда вы поджигаете сигарету. Неудивительно, что курение является одной из основных причин всех смертей в мире. На Земле около 1,3 миллиарда курильщиков. Так давайте же узнаем, как быстро может восстановиться их организм, если они бросят курить, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Посмотрев это видео, вы узнаете, как быстро восстановится организм, если бросить курить.

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