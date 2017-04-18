На юго-западе Китая автобус упал в реку, тринадцать человек‍ погибли

Проводится проверка

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В понедельник, 17 апреля, пассажирский автобус упал в реку на юго-западе Китая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Синьхуа.



В результате ДТП погибли 13 человек, еще 6 получили травмы.



По данным местных СМИ, инцидент произошел в провинции Гуйчжоу. 19-местный автобус направлялся из округа Кайян.



По всей вероятности водитель не справился с управлением и автобус рухнул в реку.



На месте ДТП продолжают работать сотрудники спасательных служб.



Местные власти ведут расследование обстоятельств произошедшего. На данный момент информации о причинах произошедшего нет.