На юго-западе Китая автобус упал в реку, тринадцать человек‍ погибли

В понедельник, 17 апреля, пассажирский автобус упал в реку на юго-западе Китая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Синьхуа.
В результате ДТП погибли 13 человек, еще 6 получили травмы.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в провинции Гуйчжоу. 19-местный автобус направлялся из округа Кайян.
По всей вероятности водитель не справился с управлением и автобус рухнул в реку.
На месте ДТП продолжают работать сотрудники спасательных служб.
Местные власти ведут расследование обстоятельств произошедшего. На данный момент информации о причинах произошедшего нет.