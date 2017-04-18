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Депутат Госдумы: Чистота в Находке от угольной пыли не продержалась и часа после отъезда губернатора

Парламентарий прокомментировал визит главы Приморья в задыхающийся город 21 марта
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Чистота от угольной пыли в городе Находка Приморского края была создана специально к визиту губернатора региона и продлилась не больше часа после его отъезда. Об этом депутатам Госдумы Российской Федерации на утренней десятиминутке Пленарного заседания рассказал депутат Игорь Торощин, сообщает РИА VladNews. Парламентарий попросил коллег поддержать его инициативу о проведении Парламентского расследования экологической катастрофы, сложившейся в Находкинском городском округе:

«В период региональной недели я опять встречался с жителями Находки, которые рассказали мне, как 21 марта к ним в город приезжал губернатор для решения проблемы с угольной пылью. Но что он мог там увидеть, если двумя днями ранее угольные компании остановили свою деятельность? Угольную пыль, где смогли, вычистили, пылевая взвесь из воздуха осела - и вроде бы всё нормализовалось. Губернатор приехал, посмотрел на чистоту, вдохнул в грудь свежий морской бриз и уехал восвояси. А уже спустя час после его отъезда город снова стал задыхаться в пыли заработавших угольных погрузчиков» – заявил депутат.

По словам Торощина, на его запросы ни один надзорный орган не дал развёрнутого ответа, только Росприроднадзор сообщил, что  виновные в нарушении экологического законодательства оштрафованы на 2,5 миллиона рублей (что для компаний с многомиллиардными оборотами - невеликая сумма). Граждане пришли в ЛДПР, как в последнюю инстанцию и передали письмо на имя президента РФ.

«Предлагаю Вам, уважаемые коллеги, инициировать парламентское расследование сложившейся экологической ситуации в Находкинском городском округе. Прошу меня поддержать», – резюмировал Торощин.

Напомним, проблема угольной пыли в городе Находка Приморского края всколыхнула в феврале интернет и СМИ. Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.

Необходимо отметить, что начавшие подниматься вопросы экологии на юге Приморья становятся актуальнее, если вспомнить о том, что недалеко от Находки, в Партизанском районе края, планируется создать четвертую в регионе территорию опережающего развития - с условным пока названием "Нефтехимическая". Где потребуется особенно жесткое соблюдение экологического законодательства РФ.

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