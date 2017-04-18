«Дачный бум» настроил в унисон с весной и дал старт новому дачному сезону

Программу «Дачного бума» определили приметы весны

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Громко заявив о себе во Владивостоке в прошлом году, праздник «Дачный бум» и на этот раз взял слово, чтобы поздравить с пробуждением природы и началом трудового «семестра» всех, кто активною любовью любит дачу, усадьбу, загородный дом, сообщает корреспондент "В". Организаторы - журнал «Сады и огороды Приморья» и сеть садоводческих магазинов УНИВЕРСАД, поддерживая весенний запал своих читателей и покупателей, пригласили их в минувшую субботу в торгово-развлекательный комплекс «Седанка сити» на шоу с дачными стартами и массой других ярких событий.

- Старты в помещении комплекса, пусть и торгово-развлекательного? – удивятся скептики. – Не тесновато ли? Да и как без зеленой травки?

В том-то и дело, что трава на лоне природы только пробивается. А тут раскатал зеленый мягкий ковер и соревнуйся с комфортом! Что касается простора, то можно посоветовать померить шагами фойе 4 этажа «Седанка сити». Cами убедитесь: места здесь хватает для проведения праздников с размахом. Не случайно комплекс с его современной инфраструктурой становится все более популярным у организаторов многих городских мероприятий.

Примета весны № 1: жизнерадостный писк цыпленка

Программу «Дачного бума» определили приметы весны. Как известно, она год кормит, и для дачников это горячее время. Организаторы не забыли об апрельских заботах виновников торжества по наведению порядка на участках после зимних месяцев, посевам-посадкам, обработкам сада. Поэтому на празднике не только звучали песни, шли конкурсы и викторины, было много шуток и музыки, но и можно было приобрести со скидками от 20 до 50 процентов товар из необходимого для успешного старта сезона ассортимента от сети магазинов «УНИВЕРСАД» (прибыль от продаж пойдёт на помощь детям-отказничкам). Кроме того, можно было поучаствовать в полезных мастер-классах, взять консультации у специалистов Россельхозцентра и Приморского ЭМ-центра, задать вопросы об оформлении дачной недвижимости юристам Военной коллегии адвокатов Приморского края.

Самым притягательным для детворы стал живой уголок с вальяжными, разрешающими себя погладить кроликами, с симпатичными цыплятами, жизнерадостный писк которых, к удивлению посетителей современного торгового центра, был слышен даже этажом ниже. Чем стало знакомство «с братвой из Глуховки» (так гласила вывеска) для маленьких горожан - развлечением или все-таки познавательным уроком?

- И тем, и другим! - уверенно говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства «ВЛАДМИЛА» Владимир Курбатов. – Сужу об этом не только по интересу детей к нашим питомцам на сегодняшнем празднике, но и по впечатлениям юных гостей, которых мы принимаем у себя по программе экологического туризма. Побывать у нас на окраине села Глуховка – это не то, что съездить в зоопарк и проникнуться жалостью к животным , томящимся в неволе. У нас гуси и индюки гуляют на красивом зеленом лугу, который постоянно возобновляется по специальной технологии, а кролики живут в чистых домиках «с удобствами», которые придумал мудрый профессор из Санкт-Петербурга. Ребята наблюдают за повадками животных, узнают, как правильно за ними ухаживать, и уезжают домой с массой положительных эмоций.

Весной, с наступлением теплых дней, на свет появляются цыплята, гусята, индюшата и другие малыши. Даже некоторые дачники обзаводятся хозяйством.

Примета № 2: природа расцветает все ярче

Гостей праздника встречала выставка «Весенний флирт», подготовленная флористом Анной Пятаковой. Для плетеных композиций она использовала веточки сирени амурской, которые в это время особенно гибкие. Гиацинты, исполнившие солирующую партию, источали яркий аромат. Можно было подумать, будто их распустилась целая клумба.

- А какие еще цветущие приметы весны вы можете назвать? – обратился ведущий к участникам праздника. Обсуждение на эту тему вылилось в интересный диалог со ссылками на публикации «Садов и огородов Приморья». Многие читатели журнала только из него узнали, что нет такого дерева – верба, которое считается первым вестником весны. Речь идет об иве, собирательном образе ее разных видов. Цветение ивы обычно длится до распускания молодых листьев.

Судя по ответам на вопросы викторины, наши читатели хорошо знают первоцветы. Они называли желтоцвет амурский, или адонис амурский, который в народе окрестили подснежником, хохлатки, ветреницы, сциллы, крокусы, мускари, рябчики. Чем ближе к лету, тем длиннее список радующих нас своей красотой садовых и лесных растений. А там уже и до цветения в наших лесах кукушкиных башмачков недалеко.

Цветы эти с детства тоже любят многие. Они - родственники декоративных орхидей, выставку которых представил на празднике «УНИВЕРСАД». Представители семейства фаленопсисы настолько популярны сейчас у любителей комнатных цветов, что вышли в лидеры покупательского спроса. Продавец-консультант сети магазинов «УНИВЕРСАД» подробно рассказывала, как ухаживать за этими цветами, как их правильно пересаживать, поливать, какую температуру в помещении желательно поддерживать. В сети магазинов «УНИВЕРСАД» могут подсказать, как выходить почти загубленные неправильным уходом экземпляры, дать толчок к цветению.

Примета № 3: первый зеленый урожай

Сеть магазинов «УНИВЕРСАД» помогает нашим дачникам и огородникам как можно раньше получать первые живые витамины со своих участков. В этом году в продаже появились новые парники, в которых для рассады создается идеальный микроклимат. А сколько других интересных и облегчающих труд на земле новинок представлено на прилавках!

Но вот редиска и без парника поспевает рано.

- Думаете, что редиска, как морковка, всегда зреет в земле и дает только корнеплоды? Ошибаетесь! – старался удивить гостей ведущий праздника. -Журнал «Сады и огороды Приморья» написал о том, что в тропиках редиска растет большущими деревьями, и на них зреют съедобные стручки метровой длины! Они свисают с растений, словно длинные хвосты, извиваются, как змеи. И вот такая редиска недавно стала отвоевывать себе место на наших дачных грядках. В местных условиях она хоть и не вырастает такой огромной, как в благодатном тропическом климате, но все равно всего-то двух кустов достаточно, чтобы снабжать семью весь сезон сочными стручками с приятным пряным вкусом. Из них, как и из обычной редиски, готовят салаты, добавляют их в окрошку и холодные супы.

Прописку на приморских огородах получили и другие новинки – батат, составляющий конкуренцию картофелю, кивано - похожий на пупырчатого трепанга аффриканский огурец, и другая экзотика.

До овощного дачного изобилия еще далеко, но готовиться к переработке выращенного стоит заранее, подбирать хорошие рецепты. Конкурс на лучшее украшение дачного блюда показал, что кулинарное мастерство позволяет создать из овощей и зелени настоящие букеты! Своя, экологически чистая продукция достойна украшать самые лучшие блюда.

Примета № 4: цветут сады

В числе наград за победу в конкурсах, которых было немало в ходе «Дачного бума», предусматривались сертификаты на бесплатный шарж от талантливого художника. Кроме этого, просто в подарок можно было получить и настоящие наливные яблочки, и их художественное воплощение в технике аквагрима. Гости «уносили» с собой фруктово-овощные образы на щеке или лбу. А кому-то в качестве выигрыша в лотереи достались сертификаты от 500 до 3000 рублей на покупку садоводческих товаров в сети магазинов УНИВЕРСАД и другие призы.

- Я сразу же зайду в садовый центр и куплю саженцы груши, что давно планировала, - поделилась одна из обладательниц счастливого билета Татьяна. – Тем более, здесь, на праздничной ярмарке, присмотрела многообещающий сорт. Да и посадки яблони пора обновлять, а сейчас для этого самое время.

Выбрать Татьяне будет из чего - в канун дачного сезона в продаже большой выбор как известных уже сортов плодово-ягодных культур, так и новинок.

- Какого цвета вишня растет в вашем саду? Красного? Ну, это обычно, - продолжал интриговать ведущий. - А я в журнале «Сады и огороды Приморья» прочитал, что вишня бывает еще белой и черной! Черный сорт был выведен на Дальнем востоке и называется Даманка. А белый, у которого ягоды необычного перламутрового цвета, так и назвали – вишня Белая. Еще спрошу: фиолетовую малину пробовали? Я, например, удивился, что она сейчас очень популярна, и многие дачники уже развели ее. Но можно вообще наповал сразить соседей. Они умрут от зависти, если вы посадите яблони, дающие фиолетовые плоды! Любители экзотики завезли в край даже такие сорта.

Садоводы - народ терпеливый. Ведь, посадив однолетний (что предпочтительнее) или даже двухлетний саженец, урожай приходится ждать не один год. А так хочется, чтобы скорее в наших садах поспели и персики, и абрикосы, и сливы.

- А давайте представим, что вы уже дождались этого часа и наполняете спелыми плодами целые корзины. Конкурс так и называется - «Скороспелость». Мы даже посоревнуемся, кто больше и быстрее отожмет фруктовый сок, - шла дальше развлекательная программа «Дачного бума». Отдохнуть на полную катушку перед началом напряженной страды никому не мешало. А заодно прислушаться к подсказкам, как облегчить свою работу в саду. Продавец-консультант сети магазинов «УНИВЕРСАД» Владимир Шмонин в доступной даже для «чайников» форме рассказал об особенностях новых моделей бензокос, газонокосилок, инструментов для обрезки и формировки сада. Женщин особенно заинтересовала компактная и легкая бензопила, которую можно пристегнуть к ремню на поясе и влезть с ней на высокое дерево для его обрезки. Одобрительно восприняли они информацию о появлении садовой техники, работающей на аккумуляторах. Пытливые слушательницы стали даже разбираться, как устроен секатор – прививочный нож. Он помогает решить всегда острое стоящую проблему – сделать идеально совмещаемые срезы на подвойных и привойных черенках.

- До чего техника дошла! – порадовались активные, как всегда, женщины. Известно, что они у нас и коня на скаку остановят, и играючи сформируют живую изгородь. Хотя, надо признать, мужчины тоже интересовались садовой техникой.

Примета № 5: дача обретает новый стиль

У нового поколения дачников свое представление о том, зачем нужен дачный участок. Часто они приобретают его не для того, чтобы посадить картошку и разбить огород. Новоявленными землевладельцами движет суперидея - создать условия для отдыха детей и всей своей семьи, устроить газоны и цветники, получить возможность сбежать от городской суеты.

Красота и комфорт требуют немалых расходов. И тут уже приходится приобретать не только посадочный материал, но и садовые светильники, плетеную мебель, декоративные заборы, вазоны, красивые подставки и шпалеры для растений и многое другое. На «Дачном буме» можно было найти подсказки интересных решений, как придать неповторимый образ своему участку. Например, с использованием садовых фигур, целая выставка которых была представлена сетью магазинов УНИВЕРСАД. А студия «Сделано с любовью» вдохновила своим творчеством на создание собственными руками предметов интерьера и декора для уюта в дачных домиках.

- Это может быть вышивка крестиком, роспись в стиле «батик», пэчворк и многое другое, - показывали свои работы в качестве примера мастера. – Но, согласитесь, дело не в технике, а в желании добиться успеха. Посмотрите, как чудесно вписываются в интерьер загородного дома и дачи эти «веселые» вышитые подушки, расписанная кухонная утварь, эксклюзивные салфетки и фартуки. Пожалуйста, приходите к нам на мастер-классы, научим, как самим все это сделать. Пока открою только главный секрет – нужно частичку души вкладывать в свои изделия.

Примета № 6: дачники преображаются

Дачница не любит фотографироваться? Такое бывает только в качестве исключения! Это подтверждают постоянно обновляемые странички в социальных сетях и в семейных альбомах. Организаторы «Дачного бума» это тоже учли, оформив колоритный уголок для фотосессии и пригласили виновниц торжества покачаться на уютной качели, примерить дачные шляпки и сфотографироваться в них на память. Может быть, кому-то это поможет найти свой образ?

Понятно, что его только ищут еще юные модели из агентств «Ред старз» и «МаксиМ», которые порадовали зрителей своей непосредственностью и привлекательностью дачных нарядов. «Устами младенца глаголет истина: даже незамысловатым платьицам и футболкам можно придать шарм, если открыть простор творчеству. Будем пробовать! – пообещали знакомые дачницы.

Весна преображает не только природу, наши сады и дачи, но и нас с вами. Стоит только настроиться на унисон с ней: стереть с лица печать скуки, искренне улыбнуться и во все свои планы внести здоровую долю оптимизма. Здравствуй, весна! Люблю тебя, дача!

Журнал «Сады и огороды Приморья» и сеть магазинов «УНИВЕРСАД» хотят поблагодарить всех, кто пришёл на праздник «Дачный бум»! Отдельную благодарность организаторы выражают детской школе моделей «MAXI-M» за организацию показа мод , лично директору агентства - Жанне Сычёвой и стилисту Елене Константиновой! Двери школы отрыты для всех желающих! Если вы хотите, чтобы ваши дети были такими же грациозными, приходите в школу моделей «MAXI-M» (сайт maxi-m.com).

Также, организаторы благодарят мастеров, которые принимали участие в «Дачном буме»:

1)Мыло ручной работы и средства для бороды от Сэра А'ртура. Сэр А'ртур - местный производитесь натурального органического мыла и средств для ухода за бородой. Для своей продукции я использую только натуральные ингредиенты. В моем ассортименте вы сможете найти мыло, приготовленное на отварах трав, с эфирными маслами, мыло-скраб. Бальзамы и масла для бороды сделают вашу бороду мягкой и приятной на ощупь (@vdk_milovar)

2)Juicy plant — это творческий тандем двух увлеченных цветоводов и коллекционеров удивительных растений — суккулентов. Аня и Надя создают интересные композиции из этих необычных растений, выращенные самими девушками. Такие композиции — отличный подарок и прекрасная альтернатива недолговечным букетам (@juicy_plant.vl).

3)Чудо дерево - мастерская уютных вещей. На фестивале были представлены топиарии из искусственных цветов и природного материала. Топиарий отлично смотрится в любом уголке квартиры, будь то кухня, гостиная или спальня. По вашему желанию, деревом счастья можно украсить даже детскую или ванную комнату. (@chudo_derevo_vl)

4)Творческая мастерская «Крафт» -это мастерская, где вам помогут собрать и упаковать ваш подарок, раскрыть ваш творческий потенциал на мастер-классах и даже создать уникальное творение под вас и вместе с вами. На ярмарке мастерская радовала букетами из сухоцветов в крафт-стаканчиках, наборами в фирменных коробочках, соевыми свечами с волшебными ароматами, эко-мылом и, как всегда, отличным настроением! (@craft_vl)

5)Юлия Макаренко - создаёт украшения с марта 2015 года, испробовав многое, уделила внимание натуральной коже, замше, репсовым лентам и бижутерии. Это броши, колье, браслеты, галстуки, серьги, чокеры. Изделия выполнены с любовью и душой! (@jm_brooch_vl )

6)HANDMADE-STUDIO «Сделано с любовью» – творческая студия 4х мастеров, работающих в разных рукодельных техниках. Мы делаем изделия 100% ручной работы; проводим мастер-классы для взрослых и детей и сотрудничаем с мастерами г. Владивостока и Приморского края, представляя их работы в нашей студии-мастерской (@handmadestudio_vl)