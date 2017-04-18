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Общество

Дмитрий Рогозин может возглавить совет директоров АО «ГЛОНАСС»

На посту председателя он сменит министра транспорта России Максима Соколова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО «ГЛОНАСС», сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Коммерсант».

На посту председателя он сменит министра транспорта России Максима Соколова, который руководит советом директоров (СД) менее двух лет.

Основной причиной назначения Рогозина, по данным издания, является необходимость координации работ по интеграции «ЭРА-ГЛОНАСС» с системой взимания платы с грузовиков «Платон».

В марте 2017 года в АО «ГЛОНАСС» сменился руководитель: временно исполняющим обязанности генерального директора стал Андрей Жерегеля, ранее работавший помощником Дмитрия Рогозина. Жерегеля сменил на этом посту Андрея Недосекова.


По данным газеты, Дмитрий Рогозин на посту председателя совета директоров АО «ГЛОНАСС» получит дополнительные полномочия назначать руководителя компании. Как сообщили источники издания, Жерегеля проработает на своей текущей должности еще как минимум полгода

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