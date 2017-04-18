Дмитрий Рогозин может возглавить совет директоров АО «ГЛОНАСС»

На посту председателя он сменит министра транспорта России Максима Соколова

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит совет директоров АО «ГЛОНАСС», сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Коммерсант».

На посту председателя он сменит министра транспорта России Максима Соколова, который руководит советом директоров (СД) менее двух лет.

Основной причиной назначения Рогозина, по данным издания, является необходимость координации работ по интеграции «ЭРА-ГЛОНАСС» с системой взимания платы с грузовиков «Платон».