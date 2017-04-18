Таксист осужден в Приморье за изнасилование несовершеннолетних девочек

Фигурант дела получил 17 лет колонии

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Житель Находки признан виновным в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в июне 2016 года, работая таксистом на территории Находка, фигурант ожидал поступления заявок во дворе жилого дома. Увидев двух 7-летних девочек, которые спускались с крыши гаражных боксов, мужчина предложил им помощь.

После этого, пригласив обеих к себе в машину, он применил в отношении девочек иные действия сексуального характера. На происходящее в автомобиле обратила внимание местная жительница, которая подошла к водителю и спугнула его. После чего сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

Сообщается, что в начале 2016 года фигурант дела осолодился из мест лишения свободы.

Сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке. Судебная коллегия оставила приговор без изменения, жалобу стороны защиты – без удовлетворения.