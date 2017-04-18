«Космический бег» прошел во Владивостоке в минувшие выходные

Следующее мероприятие пройдет 22 апреля

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В рамках подготовки к Всероссийскому легкоатлетическому полумарафону Забег.РФ, 16 апреля, в районе бухты Шамора прошел забег, посвященный Дню Космонавтики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

«Космический бег» прошел на дистанции 12 км. Участникам вручались стартовые номера, а по окончании мероприятия памятные медали, также, всем участникам вручались космические яйца и куличи.

«Мы посмотрели общий спортивный календарь и поняли, что в апреле месяце не так много спортивных событий для массового участия. И в рамках подготовки к соревнованиям по триатлону, а также к Всероссийскому «ЗаБегу», решили провести наш забег, чтобы люди увидели уровень своей подготовки, почувствовали, что могут, что нет. Тем более, на неделе мы отмечали прекрасный праздник – День Космонавтики, в этот день первый русский космонавт Юрий Гагарин полетел в космос. Мы не сомневались, что участие в нашем мероприятии примут как профессионалы, так и любители. Владивосток стал по-настоящему спортивным городом. Кто как не он достоин стать беговой столицей России? У меня трое замечательных детей и скорее всего, побегу вместе с ними 3 км на «ЗаБеге» 21 км».

Перед соревнованиями Елена Виноградова провела разминку в стиле ZumbaFitness. Поддержали ее не только девушки, но и парни. Танцевали все!

«Движения – это жизнь. Очень здорово, что много молодых парней и девушек в праздник приняли участие в «космическом забеге», прошли непростую дистанцию, ведь забег был трейловый, не по прямой местности. Организаторы устроили настоящий праздник. Были и подарки, и призы, и хорошая атмосфера. Все было душевно! Ни праздник, ни выходной не остановил людей поучаствовать в спортивном мероприятии. Порадовало, что было много семейных пар, люди приходили даже с собачками», - комментирует Елена Виноградова.

Стоить отметить, что Елена является организатором Всероссийского полумарафона «ЗаБег» и «Гонки Героев».

Среди девушек на финиш первая пришла Надежда Носаненко. Ее результат 52 минуты 23 секунды.

«Мне нравятся все беговые мероприятия. Очень интересные, увлекательные и разнообразные события. В каждом из них можно смело участвовать, не боясь. Узнав, что будет забег, я сразу решила, что буду принимать участие. С большим удовольствием пробежала 12 км, чувствую себя хорошо. Много читала о Всероссийском полумарафоне с синхронным стартом, который пройдет 21 мая. Очень интересный проект, постараюсь принять участие», рассказывает Надежда Носаненко, победительница «космического забега».

Среди парней была жесткая и упорная борьба. Но в итоге к финишу пришел первым Илья Иванов с результатом 44 минуты 37 секунд. Парень не является профессиональным спортсменом, но постоянно участвует в спортивных мероприятиях города и занимает призовые места. Летом 2016 года на Гонке Героев, которая проходила на полигоне Горностай, Илья вместе со своим взводом занял первое место и полетел на финал Гонки Героев в Москву на полигон Алабино.

«Поучаствовать в сегодняшнем мероприятии позвали друзья. Впечатления замечательные, трасса очень понравилась. Люблю бегать по пересеченной местности. Для меня это был больше тренировочный забег. Рад, что занял 1 место! 21 мая побегу за Владивосток 21 км. Думаю, у нас получится стать беговой столицей России», - делится впечатлениями Илья Иванов.

Результаты:

Женщины:

1 место – Носаненко Надежда

2 место – Редькина Юлия

3 место – Кайгородцева Наталья

Мужчины:

1 место – Иванов Илья

2 место – Тищенко Илья

3 место – Динмухаметов Даниил

Следующее мероприятие пройдет 22 апреля. Это будет триатлон, который пройдет в виде эстафеты: один человек плывет, другой бежит, а третий человек крутит велосипед.

Хотим напомнить, что 21 мая в 10 городах страны: от Санкт-Петербурга до Владивостока пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег» с синхронным стартом, на котором будет определена беговая столица России. Предлагаем поддержать наш спортивный город и бежать ЗА ВЛАДИВОСТОК

Беги и ты в ритме страны!

Всю дополнительную информацию по продукту можно найти на сайте забег.рф и @gonka_vladivostok