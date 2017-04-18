Во Владивостоке неожиданно назначен ио главы города 17:46, 18 апреля Во Владивостоке неожиданно назначен ио главы города
Приморец погиб под колесами поезда, пока слушал музыку с телефона 17:11, 18 апреля Приморец погиб под колесами поезда, пока слушал музыку с телефона
Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду 17:01, 18 апреля Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду
Новостная лента
Апрель, 18 вторник
21:41
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
21:41
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
21:41
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
21:13
Эксперт прокомментировал вопрос о возвращении смертной казни в Турции
20:41
«Космический бег» прошел во Владивостоке в минувшие выходные Фото
19:22
Соленая пища снижает жажду и голод, - ученые
18:50
ВЦИОМ: 16% россиян допускают возможность войны с США
18:22
Депутат Госдумы: Чистота в Находке от угольной пыли не продержалась и часа после отъезда губернатора
17:58
Пьяный житель Арсеньева попал под грузовой поезд
17:46
Во Владивостоке неожиданно назначен ио главы города
17:46
Сотрудники овощной станции в Приморье не получают зарплату
17:38
«Луч» крупно проиграл «Спартаку-2»
17:22
Первую плавучую лабораторию создали для курсантов Владивостока Видео
17:11
Приморец погиб под колесами поезда, пока слушал музыку с телефона
17:07
Дмитрий Рогозин может возглавить совет директоров АО «ГЛОНАСС»
17:06
«Дачный бум» настроил в унисон с весной и дал старт новому дачному сезону Фото
17:01
Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду
16:54
Таксист осужден в Приморье за изнасилование несовершеннолетних девочек
16:52
Эксперт: Военная решимость США в отношении КНДР – это блеф
16:50
Игорь Пушкарёв прокомментировал назначение Константина Межонова
16:42
Эксперты: Более половины картин русских художников - подделки
16:30
Мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех районах Владивостока
16:20
Во Владивостоке обсуждают громкое назначение в администрации города Эксклюзив
16:07
Жительница Приморья устроила антисанитарную торговлю рыбой и деликатесами с пола
16:02
«Синий кит» появился в Бразилии
15:58
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
15:44
Сыну знаменитого тигра Амура сегодня исполнилось 7 месяцев Видео
15:35
Детское ожирение: Как помочь?
15:30
Приморец обокрал 64-летнего мужчину
15:18
"Дачный бум" прогремел во Владивостоке Видео
15:09
Полиция вычислила организаторов одной из «игр смерти»
15:03
Дачникам Владивостока расскажут все тонкости законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»
15:00
На Приморье ночью обрушится дождь со снегом
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4116 (55) от 18 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем добра и чистоты
Город избавляется от незаконных построек
«Даже если построят, сдать не сможем…»
Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе
Вот и тополя распустились…
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Спорт

«Космический бег» прошел во Владивостоке в минувшие выходные

Следующее мероприятие пройдет 22 апреля
Фото: организаторы Фото: организаторы
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В рамках подготовки к Всероссийскому легкоатлетическому полумарафону Забег.РФ, 16 апреля, в районе бухты Шамора прошел забег, посвященный Дню Космонавтики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

«Космический бег» прошел на дистанции 12 км. Участникам вручались стартовые номера, а по окончании мероприятия памятные медали, также, всем участникам вручались космические яйца и куличи.

«Мы посмотрели общий спортивный календарь и поняли, что в апреле месяце не так много спортивных событий для массового участия. И в рамках подготовки к соревнованиям по триатлону, а также к Всероссийскому «ЗаБегу», решили провести наш забег, чтобы люди увидели уровень своей подготовки, почувствовали, что могут, что нет. Тем более, на неделе мы отмечали прекрасный праздник – День Космонавтики, в этот день первый русский космонавт Юрий Гагарин полетел в космос. Мы не сомневались, что участие в нашем мероприятии примут как профессионалы, так и любители. Владивосток стал по-настоящему спортивным городом. Кто как не он достоин стать беговой столицей России? У меня трое замечательных детей и скорее всего, побегу вместе с ними 3 км на «ЗаБеге» 21 км».

Перед соревнованиями Елена Виноградова провела разминку в стиле ZumbaFitness. Поддержали ее не только девушки, но и парни. Танцевали все!

«Движения – это жизнь. Очень здорово, что много молодых парней и девушек в праздник приняли участие в «космическом забеге», прошли непростую дистанцию, ведь забег был трейловый, не по прямой местности. Организаторы устроили настоящий праздник. Были и подарки, и призы, и хорошая атмосфера. Все было душевно! Ни праздник, ни выходной не остановил людей поучаствовать в спортивном мероприятии. Порадовало, что было много семейных пар, люди приходили даже с собачками», - комментирует Елена Виноградова.

Стоить отметить, что Елена является организатором Всероссийского полумарафона «ЗаБег» и «Гонки Героев».

Среди девушек на финиш первая пришла Надежда Носаненко. Ее результат 52 минуты 23 секунды.

«Мне нравятся все беговые мероприятия. Очень интересные, увлекательные и разнообразные события. В каждом из них можно смело участвовать, не боясь. Узнав, что будет забег, я сразу решила, что буду принимать участие. С большим удовольствием пробежала 12 км, чувствую себя хорошо. Много читала о Всероссийском полумарафоне с синхронным стартом, который пройдет 21 мая. Очень интересный проект, постараюсь принять участие», рассказывает Надежда Носаненко, победительница «космического забега».

Среди парней была жесткая и упорная борьба. Но в итоге к финишу пришел первым Илья Иванов с результатом 44 минуты 37 секунд. Парень не является профессиональным спортсменом, но постоянно участвует в спортивных мероприятиях города и занимает призовые места. Летом 2016 года на Гонке Героев, которая проходила на полигоне Горностай, Илья вместе со своим взводом занял первое место и полетел на финал Гонки Героев в Москву на полигон Алабино.

«Поучаствовать в сегодняшнем мероприятии позвали друзья. Впечатления замечательные, трасса очень понравилась. Люблю бегать по пересеченной местности. Для меня это был больше тренировочный забег. Рад, что занял 1 место! 21 мая побегу за Владивосток 21 км. Думаю, у нас получится стать беговой столицей России», - делится впечатлениями Илья Иванов.

Результаты:

Женщины:

1 место – Носаненко Надежда

2 место – Редькина Юлия

3 место – Кайгородцева Наталья

Мужчины:

1 место – Иванов Илья

2 место – Тищенко Илья

3 место – Динмухаметов Даниил

Следующее мероприятие пройдет 22 апреля. Это будет триатлон, который пройдет в виде эстафеты: один человек плывет, другой бежит, а третий человек крутит велосипед.

Хотим напомнить, что 21 мая в 10 городах страны: от Санкт-Петербурга до Владивостока пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег» с синхронным стартом, на котором будет определена беговая столица России. Предлагаем поддержать наш спортивный город и бежать ЗА ВЛАДИВОСТОК

Беги и ты в ритме страны!

Всю дополнительную информацию по продукту можно найти на сайте забег.рф и @gonka_vladivostok

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Луч» крупно проиграл «Спартаку-2»
17:38, 18 апреля 2017 «Луч» крупно проиграл «Спартаку-2»

Со счетом 3:0

Приморские кудоисты завоевали на чемпионате России 14 медалей
13:20, 18 апреля 2017 Приморские кудоисты завоевали на чемпионате России 14 медалей

Руководитель федерации кудо ДВФО поздравил с высокими достижениями спортсменов и тренеров

Владивосток готовится стать беговой столицей России
11:39, 18 апреля 2017 Владивосток готовится стать беговой столицей России

Тренировки проходят каждую субботу

Две девушки из Владивостока выиграли соревнования по бодифитнесу
09:46, 18 апреля 2017 Две девушки из Владивостока выиграли соревнования по бодифитнесу

Спортсменки стали победительница в своих категориях

«Утром я выйду из дома в гоночном комбинезоне!»: пилоты РДС-Восток готовятся к старту дрифт-сезона
09:19, 18 апреля 2017 «Утром я выйду из дома в гоночном комбинезоне!»: пилоты РДС-Восток готовятся к старту дрифт-сезона

Открытие нового сезона состоится уже через четыре дня

Стартовал прием заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон»
19:25, 17 апреля 2017 Стартовал прием заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон»

Прием заявок продлиться до 6 мая

Волейбольная «Приморочка» уступила лидеру чемпионата России
14:16, 17 апреля 2017 Волейбольная «Приморочка» уступила лидеру чемпионата России

Но только на тай-брейке