Пьяный житель Арсеньева попал под грузовой поезд

Машинист не успел затормозить состав

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Пьяный 46-летний житель Приморья попал под грузовой поезд на станции Арсеньев; машинист состава применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В ходе проверки полицейскими был установлен факт грубого нарушения гражданином правил безопасности на объектах жд транспорта. Ранее погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление алкоголя и нахождение в состоянии опьянения в общественных местах.

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