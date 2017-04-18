Соленая пища снижает жажду и голод, - ученые

В исследование приняли участие российские космонавты

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Немецкие ученые в ходе исследования установили, что пища с высоким содержанием соли снижает жажду и усиливает голод, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

По словам ученых, биологический принцип экскреции соли - это сохранение и производство воды. Для сохранения воды в условиях выделения соли организму требуется много энергии. Чтобы сделать это, он либо должен потреблять больше топлива, либо разрушать мышечную массу и это предрасполагает к перееданию.

Исследование длилось два года. Его участниками стали российские космонавты. Эксперты установили, что увеличивая дозу диетической соли с 6 до 12 граммов в день, мужчины пили меньше жидкости. Таким образом, они сохраняли или производили больше воды.

Также было проведено исследование на мышах, которое показало, что высокая соль приводи к катаболическому состоянию, вызванному глюкокортикоидами, разрушающими мышечный белок в процессе, когда печень превращает его в мочевину. Благодаря этому почки реабсорбируют воду и предотвращают ее потерю в организме, выводя лишнюю соль. При этом космонавты жаловались на голод.

Отметим, что сохранение воды в ответ на высокое содержание соли может иметь патологические последствия. Повышенный уровень глюкокортикоидов является независимым фактором риска развития диабета, ожирения, остеопороза и сердечнососудистых заболеваний.