Приморец погиб под колесами поезда, пока слушал музыку с телефона

Машинист пытался предупредить пешехода о приближении состава - но безуспешно

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье в районе станции Уссурийск поезд насмерть сбил человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Несчастье произошло на 9181-м километре. Машинист грузового состава заметил в 500 метрах от поезда идущего по железнодорожному пути человека. Машинист применил звуковые сигналы и экстренное торможение - однако мужчина с железнодорожного пути не ушел и был сбит локомотивом. От полученных травм пострадавший скончался.

Сотрудниками транспортной полиции личность травмированного была установлена по «горячим следам». Им оказался 38-летний житель Уссурийска.

Одна из версий несчастного случая - вставленные в уши наушники сотового телефона.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.