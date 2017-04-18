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Политика и экономика

Во Владивостоке обсуждают громкое назначение в администрации города

Приморский адвокат прокомментировал неожиданную рокировку кандидатов
Фото: П24 Фото: П24
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Новое назначение в администрации города стало неожиданностью для многих жителей Приморья. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете место Андрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия". Однако на деле в должность замглавы города вступил и к обязанностям с 14 апреля приступил Константин Межонов.

Назначение в беседе с корреспондентом РИА VladNews прокомментировал адвокат Алексей Клецкин:

"Мне кажется неправильным связывать назначение Межонова с той, скажем так, необъявленной войной, которая сегодня фактически имеет место между городской администрацией и администрацией края. Аналитики говорят, что вместо Брика поставили Межонова. Но на мой взгляд это не совсем так: все-таки, исходя из опыта Константина Анатольевича, его роли в сегодняшней системе политической власти в Приморье - думаю он и без этой ситуации с Бриком и арестом Пушкарева все равно занял бы эту должность. Во-первых, он уже был заместителем главы города, был советником главы города. Нужно отметить. что должность советника, хоть официально и предполагает гораздо меньший объем полномочий, но все же означает некий более близкий статус к должностному лицу (в данном случае - главе города), чьим советником он является.

Я думаю, что Константин Анатольевич как человек опытный все равно был бы востребован на муниципальной службе - и вполне закономерно его возвращение в лоно городской администрации, где он успешно работал.

Но нужно сказать, что если сравнивать с кандидатурой Брика, безусловно, Межонов объективно более гармонично смотрится на этой должности. Во-первых, его опыт достаточно серьезен. Насколько я знаю, вначале он был заместителем главы в Дальнегорске, возглавлял департамент образования Приморского края, был замглавы администрации Владивостока, депутатом Законодательного Собрания Приморья. То есть он поэтапно проходил эти чиновничьи ступени и набирался нужного опыта. А у Брика биография не столь бесспорна с точки зрения управления городом: достаточно зайти в любое отделение "Почты России", чтобы понять, насколько хорошо идут дела в руководстве структуры.

Я никак все эти вещи не связываю - но так просто совпало.

А что касается анонсирования обстоятельств, связанных с назначением Брика именно администрацией Приморского края - ну как тут не вспомнить русскую поговорку "Поспешишь - друзей насмешишь". Преждевременно было объявлять, что Брик назначается на какие-то позиции. Во-первых, в силу закона требуется обязательное проведение проверки перед назначением на муниципальную должность. Которая в отношении Брика, насколько я знаю, на сегодняшний день не проведена. А Межонов уже являлся муниципальным служащим и возглавлял городское управление ГО и ЧС. Соответственно с его перемещением внутри администрации никаких проблем не было. И здесь не то, что поспешили занять эту должность в пику краевой администрации и в пику Брику, - нет, я думаю, что это связано исключительно с объективными хозяйственно-бытовыми причинами. Ну не может долго простаивать должность зама, при том, что глава города отстранен от должности: каждый "штык" на счету. И мне кажется, что администрация города заинтересована, чтобы все должности были заполнены - и людьми максимально профессиональными".

Справка РИА VladNews: 

Константин Межонов родился 9 ноября 1961 года в городе Слободской Кировской области.

Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "физика".

1983-1990 - преподаватель школы №8 города Дальнегорска;

1990-1998 - заведующий ГОРУНО города Дальнегорска;

1998-2006 - глава департамента образования и науки Приморского края, проректор ВГУЭС по довузовскому образованию.

Занимал пост заместителя главы администрации г. Владивостока по вопросам образования.

Декабрь 2011 года - избран депутатом Законодательного Собрания края от партии "Справедливая Россия" пятого созыва.

С 14 апреля 2017 года - замглавы администрации Владивостока по вопросам международных отношений, туризма, наружной рекламы и информации.

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