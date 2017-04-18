«Луч» крупно проиграл «Спартаку-2»

Со счетом 3:0

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

«Луч-Энергия» уступил в очередной гостевой встрече в Москве, сообщает корреспондент РИА VladNews после просмотра видеотрансляции поединка. Разгром спортсменам Владивостока в минувший понедельник в матче 32-го тура на сей раз учинили Футболисты столичного «Спартака-2» со счетом 3:0.

Несмотря на явно показательный счет не в нашу пользу, стартовый отрезок «Луч-Энергия» провел на равных со спартаковцами. В первом тайме нашей команде удалось сыграть с сильным соперником на высоких скоростях в атакующий футбол и создать несколько по-настоящему опасных, но, к сожалению, нереализованных моментов у его ворот. Наверное, нам не хватало чуточку везения при нанесении завершающих ударов. Однако создавалось впечатление, что «тигры» вот-вот дожмут дубль «Спартака». В любом случае смотреть игру наших земляков в первом тайме было одно удовольствие.

Однако второй тайм «желто-синие» провалили, позволив хозяевам «похозяйничать» у ворот Ильи Гаврилова и забить в итоге три безответных мяча. На 48-ой минуте после сольного прохода счет точным ударом в дальний угол открыл Георгий Мелкадзе - 1:0. Спустя пять минут индивидуальным мастерством блеснул уже Денис Давыдов, имеющий богатый опыт выступлений в высшей лиге, - 2:0. А окончательный итог встречи после острой передачи Давыдова установил Константин Савичев - 3:0.

Несмотря на поражение, «тигры» сохранили за собой не только 12-ое место в турнирной таблице.