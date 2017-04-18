Детское ожирение: Как помочь?

​Отвечает диетолог Владивостока Маргарита Антонова

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Несбалансированное питание детей является одной из главных причин их дальнейших проблем со здоровьем. По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире насчитывается 177 млн человек моложе 18 лет, имеющих проблемы с лишним весом, из них – 22 млн детей в возрасте до 5 лет. Печальные, но вместе с тем реальные цифры. Разобраться в принципах правильного пищевого поведения помогала Маргарита Валерьевна Антонова, врач-диетолог.

«…детское ожирение сопровождается рядом сложнейших заболеваний. Может наблюдаться высокий уровень холестерина, остеоартрит, повышенное давление и даже диабет. Ученые всего мира доказали, что детское ожирение через 10–15 лет грозит бесплодием, заболеваниями позвоночника и суставов, пищеварительного тракта, варикозным расширением вен, различными сексуальными расстройствами».

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