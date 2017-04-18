На Приморье ночью обрушится дождь со снегом

Во Владивостоке дождь начнется уже к вечеру

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие сутки Приморье оказалось в зоне влияния гребня антициклона. На юго-западе вечером начался дождь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В большинстве районов усиливался ветер. День был теплый.

Температура воздуха повышалась в континентальных районах до +15…+19 °C, на побережье до +9…+14 °C. Ночью фронтальная облачность распространилась на большую территории, поэтому ночь оказалась теплее предыдущей на 4–10 градусов. Минимальная температура в основном отмечалась выше нуля, +1…+7 °C, за исключением северо-востока, где воздух выхолаживался до −1…−4 °C. Местами прошли осадки, выпало 0,3–6 мм.

Во Владивостоке вчера днем температура воздуха повысилась до +12…+13 °C. Температура начала понижаться и к утру достигла минимума, +3,5 °C. В первой половине ночи прошел небольшой дождь.

Сегодня, 18 апреля, погодой в Приморье управляют два циклона. Китайский циклон к концу дня окажется над западной половиной края. Над восточными районами сохраняется облачность южного циклона, но влияние его ослабевает. Южный вихрь сместится к острову Хоккайдо и в дальнейшем уйдет на Охотское море. В Приморье местами пройдут небольшие, к концу дня умеренные дожди. Максимальная температура воздуха +8…+17 °C.

Во Владивостоке облачно, вечером начнется дождь. Ветер во второй половине дня посвежеет, температура воздуха повысится до +9…+11 °C.

В среду, 19 апреля, погоду в Приморье будет определять китайский циклон. Ночью местами ожидаются осадки, наиболее интенсивные в южных районах края. Температура ночью +1…+7 °C, на северо-востоке 0…−6 °C. Днем китайский циклон с юга Приморья переместится на Японское море, осадки будут ослабевать. Максимальная температура +6…+14 °C.

В краевом центре ночью дождь, в утренние часы местами со снегом, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2…+5 °C, максимальная днем +11…+13 °C.