Эксперты: Более половины картин русских художников - подделки

Истории про наследство с чердака умершей бабушки родом из России - самые часто встречающиеся...

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Более 55% произведений искусства русских авторов при экспертизе оказываются поддельными. Самыми популярными у фальсификаторов являются Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Константин Коровин, Исаак Левитан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс Об этом рассказали в центре Научно-исследовательской независимой экспертизы (НИНЭ) имени Третьякова в понедельник.

"По итогам 2016 года НИНЭ имени П.М.Третьякова отмечает рост запросов на экспертизу предметов искусства - живописи, графики, декоративно-прикладного искусства - на 20%, но доля подделок или копий оригинальных произведений искусства остается стабильной на протяжении 8 лет: от 50% до 60% отданных на экспертизу произведений оказываются фальшивыми", - рассказали эксперты.

По словам со-основателя НИНЭ Александра Попова, на основе результатов исследований и при анализе опыта коллег был составлен свой рейтинг самых копируемых авторов.

"Особо популярны среди фальсификаторов Айвазовский, Саврасов, Шишкин, Коровин. А сколько я видел поддельных Левитанов: за 8 лет работы нашей экспертизы мы выдали 28 заключений о подлинности, а 86 работ были признаны фальшивками", - отметил Попов.

Самый распространённый вид подделки - "перелицовка" одной картины в другую. Так, на работу неизвестного художника может быть добавлена подпись знаменитого автора.

При этом эксперты отметили, что в России купить фальшивую вещь сложнее, чем за границей.

"Один из результатов нашей работы на арт-рынке - привычка покупателей требовать заключение экспертов: сейчас ни один уважающий себя аукцион или ценящий свое имя галерист не предложит клиенту работу без экспертного заключения. В Европе и в США таких экспертов (авторов научных работ по русским художникам - прим. ред.) почти нет, и многие аукционы или дилеры просто берут работы на основе описаний, провенанса, который очень легко сфальсифицировать. Истории про наследство с чердака умершей бабушки родом из России - самые часто встречающиеся", - отметил директор НИНЭ Александр Чвала.