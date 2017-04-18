Полиция вычислила организаторов одной из «игр смерти»

Материалы переданы в СКР

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Материал инициированной вице-спикером Госдумы Ириной Яровой проверки по факту массовой рассылки смс-сообщений, подстрекающих подростков к суициду, направлен в СКР по Владимирской области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом заявила пресс-служба партии "Единая Россия".

Уже установлены 32 из 42 IP-адресов, с которых кураторы онлайн сообщества во Владимире рассылали смс с правилами "игры смерти". По предварительным данным, пользователи страниц зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге, Омской, Оренбургской и Саратовской областях, Краснодарском крае, а также на территории Башкирии, Украины, Белоруссии и Казахстана.

При этом правоохранителями не выявлена причастность несовершеннолетних к распространению таких смс-сообщений. С теми подростками, которые, по оперативной информации, входили в сообщество, была проведена совместная работа психологов и МВД.

"Наша задача - действовать на опережение, чтобы не допустить гибели детей. Я держу это расследование на контроле, и мы продолжим взаимодействие с СКР и МВД по факту смс-рассылки во Владимире", - заявила Ирина Яровая.

В начале марта жителям Владимирской области на протяжении нескольких дней поступали смс-сообщения с "инструкцией по превращению в фею огня", по которой следовало ночью открыть газ на плите.