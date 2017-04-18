Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду

Температурный фон останется без существенных изменений

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Апрель в Приморье оказался капризным месяцем, после жарких выходных в край пришли дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Первую половину недели Приморье находится во власти циклонов, которые принести в край облачную, временами с осадками погоду. Во второй половине недели осадки пойдут на убыль. Температурный фон в течение недели останется без существенных изменений: ночью от +5 °C на юге, до −5 °C на севере, днем +6…+16 °C.

Во Владивостоке наиболее интенсивный дождь вероятен в середине недели. В дальнейшем возможны небольшие кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +2…+6 °C. Максимальная днём +9…+13 °C.