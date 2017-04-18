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Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год

Губернатор выступит перед депутатами
Фото: пресс-служба АПК Фото: пресс-служба АПК
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В ходе очередного заседания Законодательного Собрания Приморского края, которое состоится 28 апреля, парламентарии рассмотрят около 30 вопросов. Как сообщили РИА VladNews в пресс-службе краевого парламента, в их числе на апельской сессии депутаты заслушают отчет губернатора Приморья Владимира Миклушевского о деятельности краевой администрации за 2016 год.

Напомним, Владимир Миклушевский занял последнюю, 85 строчку в национальном рейтинге губернаторов за январь-февраль 2017 года, который составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Отметим, что в аналогичном рейтинге за 2016 год Владимир Миклушевский был на 45 месте.

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