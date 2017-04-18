Сыну знаменитого тигра Амура сегодня исполнилось 7 месяцев

Шерхан отказывается идти по стопам отца

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 апреля, 7 месяцев исполнилось сыну тигра Амура Шерхану, сообщает РИА VladNews.

18 сентября 2016 года в Сафари-парке произошло значимое событие – у тигра Амура родился сын. Однако с самого рождения судьба подготовила ему немало испытаний. Тигрица отказалась от тигрят, в результате чего один котенок умер, а Шерхана сотрудникам парка удалось выкормить и выходить.

Сегодня Шерхан уже настоящий хищник, который показывает свой характер и не дает никому спуску.

Отметим, что по стопам своего знаменитого отца Шерхан идти отказался. Подружить с козлом ему не удалось, поэтому Тимурида отсадили в дургой вольер.