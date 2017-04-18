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Жительница Приморья устроила антисанитарную торговлю рыбой и деликатесами с пола

Партия морепродуктов изъята
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В городе Партизанск Приморского края арестована партия (более 50 килограммов) морепродуктов и рыбы, продававшихся на местном рынке в антисанитарных условиях: крабы, гребешок, креветка, мидия, икра минтая, молоки лососевых, камбала и навага лежали в пластиковых емкостях прямо на полу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Продукция постепенно размораживалась, теряя качество.

Теперь владелице торговой точки за нарушение законов «О ветеринарии» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  грозит ответственность сразу по двум статьям КоАП, предусматривающим штрафы на 3-5 тысяч рублей и на 20-30 тысяч рублей.

Продукция изъята до конца разбирательства.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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