Жительница Приморья устроила антисанитарную торговлю рыбой и деликатесами с пола

Партия морепродуктов изъята

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В городе Партизанск Приморского края арестована партия (более 50 килограммов) морепродуктов и рыбы, продававшихся на местном рынке в антисанитарных условиях: крабы, гребешок, креветка, мидия, икра минтая, молоки лососевых, камбала и навага лежали в пластиковых емкостях прямо на полу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Продукция постепенно размораживалась, теряя качество.

Теперь владелице торговой точки за нарушение законов «О ветеринарии» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов» грозит ответственность сразу по двум статьям КоАП, предусматривающим штрафы на 3-5 тысяч рублей и на 20-30 тысяч рублей.

Продукция изъята до конца разбирательства.

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