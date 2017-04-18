Приморец обокрал 64-летнего мужчину

Злоумышленник взят под стражу

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Сообщение о краже из частного дома, расположенного на улице Филатова, поступило в дежурную часть отдела полиции города Артема, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Сотрудники полиции, после опроса 64-летнего потерпевшего, установили, что злоумышленник проник в дом ночью, сорвав дверной замок . Хозяин дома в это время спал.Проснувшись от шума, мужчина увидел, как некто ходит по комнате. Злоумышленник скрылся. Чуть позже хозяин дома обнаружил пропажу сотового телефона и продуктов питания.

По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний мужчина без определенного места жительства. В отделе полиции он дал признательные показания. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за преступления корыстной направленности.

В следственном подразделении полиции Артема возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновение в жилище). Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.