Дачникам Владивостока расскажут все тонкости законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»

Вход свободный

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Садоводы и огородники Владивостока соберутся завтра, 19 апреля, для обсуждения законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве». Организатором мероприятия выступает Союз садоводов города, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказал председатель Союза садоводов Анатолий Беляков, 15 марта 2017 года Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении был принят законопроект, касающийся вопросов дачного хозяйства. Так, проект закона определяет особенности правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства и дачного хозяйства, систематизирует виды недвижимости, которые можно построить на земельном участке, прописывает общие принципы расчёта взносов и ряд других вопросов.

Обсуждение законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве» состоится завтра, 19 апреля, в конференц-зале административно-территориального управления Первореченского района администрации города Владивостока (ул. Ильичёва, 15, 2 этаж).

Начало в 14 часов. Вход свободный.