В аварии во Владивостоке пострадали два автолюбителя

Столкновение произошло возле Лесного кладбища

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В Пригороде Владивостока, возле Лесного кладбища, произошло ДТП, в котором пострадали два водителя автомобилей-участников аварии. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобили столкнулись в районе дома №42"а" в светлое время суток. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Toyota Prius не выдержал дистанцию с впереди идущим микроавтобусом Toyota Lite Ace. В результате пострадали оба автолюбителя: водитель легковушки получил ушиб правой руки, а 43-летний водитель микроавтобуса - ушиб мягких тканей головы. Оба направлены на амбулаторное лечение.

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