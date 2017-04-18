Во Владивостоке произошло 70 аварий

Всего в столице Приморья за понедельник зарегистрировано почти 300 нарушений ПДД

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 70 ДТП, 40 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 13 аварий обошлись составлением европротоколов. В одной из аварий пострадали два человека.

В понедельник сотрудники ДПС остановили 17 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 5 автомобилей с тонированными передними стеклами и 13 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 10 любителей превысить скорость. Остановлено 2 автомобиля, выехавших на полосу встречного движения. Составлены протоколы в отношении 46 водителей, не пропустивших пешеходов.

В отношении 80 пешеходов, 8 водителей автобусов, 22 таксистов и 8 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушил 41 автомобилист. На СВЗТ поставлено 43 ТС.

Всего в понедельник в приморской столице зарегистрировано 296 нарушений ПДД.