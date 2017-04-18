На Приморье ночью обрушится дождь со снегом 15:00, 18 апреля На Приморье ночью обрушится дождь со снегом
В аварии во Владивостоке пострадали два автолюбителя 14:52, 18 апреля В аварии во Владивостоке пострадали два автолюбителя (Эксклюзив)
Сегодня в Приморье погода потенциально опасна 14:28, 18 апреля Сегодня в Приморье погода потенциально опасна
Новостная лента
Апрель, 18 вторник
15:37
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
15:37
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
15:37
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
15:30
Приморец обокрал 64-летнего мужчину
15:18
"Дачный бум" прогремел во Владивостоке Видео
15:09
Полиция вычислила организаторов одной из «игр смерти»
15:03
Дачникам Владивостока расскажут все тонкости законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»
15:00
На Приморье ночью обрушится дождь со снегом
14:52
В аварии во Владивостоке пострадали два автолюбителя Эксклюзив
14:37
В детском саду «Березка» во Владивостоке утепляют фасад
14:28
Сегодня в Приморье погода потенциально опасна
14:16
Во Владивостоке провели "Добрый субботник" Видео
14:00
Прокуратура подает в суд на депутатов Владивостока
13:58
Упрощенный въезд во Владивосток разрешили гражданам 18 стран
13:44
Лесные пожары в Приморье уничтожают все на своем пути Эксклюзив
13:32
В Приморье ввели ограничение на грузоперевозки в жаркую погоду
13:28
Во Владивостоке произошло 70 аварий Эксклюзив
13:20
Приморские кудоисты завоевали на чемпионате России 14 медалей Фото
13:15
Во Владивостоке произошло необычное ДТП
13:09
"Мемориал Юрия Потапова" собрал во Владивостоке лучших самбистов из 15 стран мира Видео
12:58
​Экипаж ДПС «в хлам» разбил служебную машину во Владивостоке Фото
12:51
В Приморье ограничено движение большегрузов
12:39
Во Владивостоке проведут обработку против клещей и крыс
12:27
Злостный нарушитель ПДД задержан в Приморье
12:16
Приморские депутаты рассекретили дома и автомобили
12:10
Причину пожара в Пластуне выясняют эксперты
11:57
Серийные атоугонщики отправятся в тюрьму в Приморье
11:49
Владивостокцы обеспокоены появлением ОМОНа на улице Снеговая Эксклюзив
11:41
В Спасске-Дальнем сгорела квартира
11:39
Владивосток готовится стать беговой столицей России Фото и Видео
11:30
Был отпуск в кредит – стал отпуск в подарок!
11:29
В Приморье зарегистрировано более 20 возгораний
11:17
Военная техника пройдет по центральным улицам Владивостока
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4116 (55) от 18 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем добра и чистоты
Город избавляется от незаконных построек
«Даже если построят, сдать не сможем…»
Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе
Вот и тополя распустились…
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Сегодня в Приморье погода потенциально опасна

Ожидается снег, дождь и сильный ветер
Фото: meteoinfo.ru Фото: meteoinfo.ru
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье объявлен желтый уровень опасности на сегодня, 18 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Ожидаются осадки в виде снега, дождя, а также обледенение. Кроме этого, к крае высокая пожароопасность, введен особый противопожарный режим. 

Также желтый уровень опасности присвоен арктическому побережью Республики Саха, северу и югу Камчатского края, северу и югу Хабаровского края, Сахалинской области, а также ЕАО и Чукотской автономной области.

Ранее РИА Vladnews сообщало, что во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Упрощенный въезд во Владивосток разрешили гражданам 18 стран
13:58, 18 апреля 2017 Упрощенный въезд во Владивосток разрешили гражданам 18 стран

Граждане Южной Кореи и Вьетнама в число "избранных" не вошли

В Приморье ввели ограничение на грузоперевозки в жаркую погоду
13:32, 18 апреля 2017 В Приморье ввели ограничение на грузоперевозки в жаркую погоду

С 15 июня по 15 августа

Во Владивостоке произошло 70 аварий
13:28, 18 апреля 2017 Во Владивостоке произошло 70 аварий

Всего в столице Приморья за понедельник зарегистрировано почти 300 нарушений ПДД

В Приморье ограничено движение большегрузов
12:51, 18 апреля 2017 В Приморье ограничено движение большегрузов

Ограничения будут действовать на 365 участках дорог

Во Владивостоке проведут обработку против клещей и крыс
12:39, 18 апреля 2017 Во Владивостоке проведут обработку против клещей и крыс

С 19 по 21 апреля

В Спасске-Дальнем сгорела квартира
11:41, 18 апреля 2017 В Спасске-Дальнем сгорела квартира

Выясняются все обстоятельства случившегося

Был отпуск в кредит – стал отпуск в подарок!
11:30, 18 апреля 2017 Был отпуск в кредит – стал отпуск в подарок!

Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2017 года,