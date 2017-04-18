Сегодня в Приморье погода потенциально опасна

Ожидается снег, дождь и сильный ветер

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье объявлен желтый уровень опасности на сегодня, 18 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Ожидаются осадки в виде снега, дождя, а также обледенение. Кроме этого, к крае высокая пожароопасность, введен особый противопожарный режим.

Также желтый уровень опасности присвоен арктическому побережью Республики Саха, северу и югу Камчатского края, северу и югу Хабаровского края, Сахалинской области, а также ЕАО и Чукотской автономной области.

Ранее РИА Vladnews сообщало, что во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер.