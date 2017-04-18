​Экипаж ДПС «в хлам» разбил служебную машину во Владивостоке

Инцидент произошел во время погони

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Экипаж ДПС "в хлам" разбил свою машину на объездной трассе во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Инцидент произошел во время погони за автомобилем Toyota Allion. В результате Allion ушел от правоохранителей, а автомобиль ГИБДД вошел в леерное ограждение на фадеевском съезде с автодороги Седанка-Патрокл (в сторону Седанки).