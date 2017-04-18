Экипаж ДПС "в хлам" разбил свою машину на объездной трассе во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Инцидент произошел во время погони за автомобилем Toyota Allion. В результате Allion ушел от правоохранителей, а автомобиль ГИБДД вошел в леерное ограждение на фадеевском съезде с автодороги Седанка-Патрокл (в сторону Седанки).
Экипаж ДПС «в хлам» разбил служебную машину во Владивостоке
Инцидент произошел во время погониВладивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.
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