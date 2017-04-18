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Фоторепортажи

Лесные пожары в Приморье уничтожают все на своем пути

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье во время палов сгорела пристройка, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Вчера вечером, 17 апреля, пал добрался и до бухты Руднева. В районе 100 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный загорелась дачная пристройка. 

Огонь от пала стремительно распространялся на сопки, где расположились дачные домики. В связи с тем, что погода была ветреная, искры от огня попали на одну из хозяйственных пристроек, внутри которой находились дрова. Постройка моментально вспыхнула, в последствии сгорев дотла. Также выгорела и огромная лесная территория. 

При происшествии никто не пострадал. 

Кроме того, корреспонденту РИА VladNews удалось запечатлеть палы в районе Сафари-парка, Шкотовский район. Из-за сильного ветра пламя распространялось с большой скорость, выжигая все на своем пути. 


Автор фоторепортажа: Плетнева Анна, РИА VladNews

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