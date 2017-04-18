Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду 17:01, 18 апреля Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду
Эксперт: Военная решимость США в отношении КНДР – это блеф 16:52, 18 апреля Эксперт: Военная решимость США в отношении КНДР – это блеф
Игорь Пушкарев прокомментировал назначение Константина Межонова 16:50, 18 апреля Игорь Пушкарев прокомментировал назначение Константина Межонова
Новостная лента
Апрель, 18 вторник
17:08
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
17:08
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
17:08
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
17:07
Дмитрий Рогозин может возглавить совет директоров АО «ГЛОНАСС»
17:01
Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду
16:54
Таксист осужден в Приморье за изнасилование несовершеннолетних девочек
16:52
Эксперт: Военная решимость США в отношении КНДР – это блеф
16:50
Игорь Пушкарев прокомментировал назначение Константина Межонова
16:42
Эксперты: Более половины картин русских художников - подделки
16:30
Мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех районах Владивостока
16:20
Во Владивостоке обсуждают громкое назначение в администрации города Эксклюзив
16:07
Жительница Приморья устроила антисанитарную торговлю рыбой и деликатесами с пола
16:02
«Синий кит» появился в Бразилии
15:58
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
15:44
Сыну знаменитого тигра Амура сегодня исполнилось 7 месяцев Видео
15:35
Детское ожирение: Как помочь?
15:30
Приморец обокрал 64-летнего мужчину
15:18
"Дачный бум" прогремел во Владивостоке Видео
15:09
Полиция вычислила организаторов одной из «игр смерти»
15:03
Дачникам Владивостока расскажут все тонкости законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»
15:00
На Приморье ночью обрушится дождь со снегом
14:52
В аварии во Владивостоке пострадали два автолюбителя Эксклюзив
14:37
В детском саду «Березка» во Владивостоке утепляют фасад
14:28
Сегодня в Приморье погода потенциально опасна
14:16
Во Владивостоке провели "Добрый субботник" Видео
14:00
Прокуратура подает в суд на депутатов Владивостока
13:58
Упрощенный въезд во Владивосток разрешили гражданам 18 стран
13:44
Лесные пожары в Приморье уничтожают все на своем пути Эксклюзив
13:32
В Приморье ввели ограничение на грузоперевозки в жаркую погоду
13:28
Во Владивостоке произошло 70 аварий Эксклюзив
13:20
Приморские кудоисты завоевали на чемпионате России 14 медалей Фото
13:15
Во Владивостоке произошло необычное ДТП
13:09
"Мемориал Юрия Потапова" собрал во Владивостоке лучших самбистов из 15 стран мира Видео
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4116 (55) от 18 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем добра и чистоты
Город избавляется от незаконных построек
«Даже если построят, сдать не сможем…»
Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе
Вот и тополя распустились…
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Актуальный комментарий

Эксперт: Военная решимость США в отношении КНДР – это блеф

Директор Центра российской стратегии в Азии прокомментировал заявление вице-президента Америки
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что стратегическому терпению Вашингтона в отношении КНДР "пришел конец". Директор Центра российской стратегии в Азии Георгий Толорая в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что это только риторика, сообщает РИА VladNews.

Вице-президент США Майк Пенс посетил демилитаризованную зону, разделяющую Корейский полуостров; по словам американского политика, стратегическому терпению Вашингтона в отношении КНДР "пришел конец", сообщает агентство Рёнхап.

Вице-президент также подчеркнул, что "все опции на столе", и Северной Корее "не стоит сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками".

Обстановка на Корейском полуострове обострилась на фоне возможных ядерных испытаний в КНДР. США перебросили в регион ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон", а американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "решат проблему Северной Кореи".

Директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО Георгий Толорая в эфире радио Sputnik выразил мнение, что пока это только риторика.

""Эпоха стратегического терпения" была объявлена в свое время президентом (США) Бараком Обамой, и суть ее состояла в том, что США терпеливо ждали пока северокорейский режим распадется сам собой, максимально способствуя этому изоляцией, санкциями и давлением. Сейчас Дональд Трамп и его администрация провозгласили, что необходимо действовать решительно, предпринимать меры в отношении КНДР, в том числе и военного характера. Однако, на мой взгляд, это пока блеф. И направлен этот блеф, в первую очередь, на то, чтобы заставить Китай действовать более решительно в отношении Северной Кореи", – сказал Георгий Толорая.

По его мнению, США вряд ли в ближайшее время намерены использовать военную силу в отношении КНДР.

"Если есть "военное железо", то оно должно действовать. Поэтому направляют лишний раз авианосцы, чтобы подчеркнуть свою значимость в мире. Но я все-таки не думаю, что реально запланирован военный конфликт, поскольку он имел бы самые разрушительные последствия не только для Южной Кореи и Японии, но оказались бы затронуты и сами США, в том числе их военнослужащие. У северокорейцев есть, чем ответить даже без ядерного оружия", – считает Георгий Толорая.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ждать ли Приморью беженцев из КНДР?
16:31, 17 апреля 2017 Ждать ли Приморью беженцев из КНДР?

Массовый отток мирного населения будет сравним с гуманитарной катастрофой

Будет ли война на Дальнем Востоке?
14:55, 17 апреля 2017 Будет ли война на Дальнем Востоке?

Эксклюзивный комментарий эксперта

Приморский политолог прокомментировала конфликт США и Северной Кореи
13:01, 17 апреля 2017 Приморский политолог прокомментировала конфликт США и Северной Кореи

Обстановка напряженная, считает Наталья Коломейцева

Политолог о войне США и КНДР: В Приморье может залететь случайная ракета
15:52, 14 апреля 2017 Политолог о войне США и КНДР: В Приморье может залететь случайная ракета

Однако все же военный вонфликт маловероятен

В «родительских» чатах Владивостока появилось сообщение о теракте на Пасху
15:41, 14 апреля 2017 В «родительских» чатах Владивостока появилось сообщение о теракте на Пасху

Полиция информацию не подтвердила

Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР?
11:35, 14 апреля 2017 Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР?

Эксклюзивный комментарий эксперта

Бастрыкин предложил ввести досудебный арест счетов чиновников
01:04, 14 апреля 2017 Бастрыкин предложил ввести досудебный арест счетов чиновников

Сроком на 30 суток