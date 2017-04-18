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Общество

Упрощенный въезд во Владивосток разрешили гражданам 18 стран

Граждане Южной Кореи и Вьетнама в число "избранных" не вошли
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное распоряжение, которое утверждает перечень 18 стран, граждане которых могут посещать Свободный порт Владивосток в упрощенном порядке - по электронным визам, сообщает РИА VladNews. Как отметил на своей странице в Fb Дмитрий Медведев, для получения такой визы "нужно будет заранее указать свои данные на специальном сайте (сайт МИД РФ - РИА VladNews). И сразу по прибытии можно будет получить однократную электронную визу, которая будет действительна 30 дней, с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Такое решение, по мнению правительства, повысит деловую и туристическую привлекательность Дальневосточного региона."

В утвержденный список вошли:

1. Алжир 

2. Бахрейн 

3. Бруней 

4. Индия 

5. Иран 

6. Катар 

7. Китайская Народная Республика 

8. Корейская Народно-Демократическая Республика 

9. Кувейт 

10. Марокко 

11. Мексика 

12. Объединенные Арабские Эмираты 

13. Оман 

14. Саудовская Аравия 

15. Сингапур 

16. Тунис 

17. Турция 

18. Япония

В полную силу этот режим заработает с 1 августа, а перед этим с 1 июля начнется работа таможенных пунктов пропуска в тестовом режиме: проверка и "обкатка" будут проходить на ПП Владивостока. В дальнейшем упрощенный режим распространится на все 5 регионов ДФО, входящих в зону действия СП Владивосток (Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку).

Необходимо отметить, что консульский сбор взиматься не будет, и получение визы будет бесплатным.

По упрощенному порядку получения для иностранных граждан будут доступны обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы.

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