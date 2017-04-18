Упрощенный въезд во Владивосток разрешили гражданам 18 стран

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное распоряжение, которое утверждает перечень 18 стран, граждане которых могут посещать Свободный порт Владивосток в упрощенном порядке - по электронным визам, сообщает РИА VladNews. Как отметил на своей странице в Fb Дмитрий Медведев, для получения такой визы "нужно будет заранее указать свои данные на специальном сайте (сайт МИД РФ - РИА VladNews). И сразу по прибытии можно будет получить однократную электронную визу, которая будет действительна 30 дней, с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Такое решение, по мнению правительства, повысит деловую и туристическую привлекательность Дальневосточного региона."
В утвержденный список вошли:
1. Алжир
2. Бахрейн
3. Бруней
4. Индия
5. Иран
6. Катар
7. Китайская Народная Республика
8. Корейская Народно-Демократическая Республика
9. Кувейт
10. Марокко
11. Мексика
12. Объединенные Арабские Эмираты
13. Оман
14. Саудовская Аравия
15. Сингапур
16. Тунис
17. Турция
18. Япония
В полную силу этот режим заработает с 1 августа, а перед этим с 1 июля начнется работа таможенных пунктов пропуска в тестовом режиме: проверка и "обкатка" будут проходить на ПП Владивостока. В дальнейшем упрощенный режим распространится на все 5 регионов ДФО, входящих в зону действия СП Владивосток (Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку).
Необходимо отметить, что консульский сбор взиматься не будет, и получение визы будет бесплатным.
По упрощенному порядку получения для иностранных граждан будут доступны обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы.