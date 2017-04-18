Упрощенный въезд во Владивосток разрешили гражданам 18 стран

Граждане Южной Кореи и Вьетнама в число "избранных" не вошли

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное распоряжение, которое утверждает перечень 18 стран, граждане которых могут посещать Свободный порт Владивосток в упрощенном порядке - по электронным визам, сообщает РИА VladNews. Как отметил на своей странице в Fb Дмитрий Медведев, для получения такой визы "нужно будет заранее указать свои данные на специальном сайте (сайт МИД РФ - РИА VladNews). И сразу по прибытии можно будет получить однократную электронную визу, которая будет действительна 30 дней, с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Такое решение, по мнению правительства, повысит деловую и туристическую привлекательность Дальневосточного региона."

В утвержденный список вошли:

1. Алжир

2. Бахрейн

3. Бруней

4. Индия

5. Иран

6. Катар

7. Китайская Народная Республика

8. Корейская Народно-Демократическая Республика

9. Кувейт

10. Марокко

11. Мексика

12. Объединенные Арабские Эмираты

13. Оман

14. Саудовская Аравия

15. Сингапур

16. Тунис

17. Турция

18. Япония

В полную силу этот режим заработает с 1 августа, а перед этим с 1 июля начнется работа таможенных пунктов пропуска в тестовом режиме: проверка и "обкатка" будут проходить на ПП Владивостока. В дальнейшем упрощенный режим распространится на все 5 регионов ДФО, входящих в зону действия СП Владивосток (Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку).

Необходимо отметить, что консульский сбор взиматься не будет, и получение визы будет бесплатным.

По упрощенному порядку получения для иностранных граждан будут доступны обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы.