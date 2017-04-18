В Приморье ввели ограничение на грузоперевозки в жаркую погоду

С 15 июня по 15 августа

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

С 15 июня по 15 августа 2017 года введено временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования краевого или межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градуса тепла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Приморье введено ограничение для движения большегрузов. Ограничения введены для транспортных средств, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые сезонные значения. Данная мера – ежегодная.