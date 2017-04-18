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Курьез с "ребенком-террористом" отражает проблему спецслужб США

Сотрудники посольства США в Лондоне вызвали на допрос трехмесячного ребенка
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

У спецслужб США недостаточно информации о потенциальных террористах, сказал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Дробницкий, сообщает РИА VladNews.

Сотрудники американского посольства в Лондоне допросили трехмесячного ребенка после того, как его дедушка по ошибке назвал малыша террористом при заполнении визовой анкеты, сообщает газета Guardian.

По данным издания, дедушка трехмесячного Харви Кеньона-Кэйрнса по ошибке ответил "да" на вопрос: "Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?". После этого ребенка вызвали на "разговор" в посольство.

"Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка, и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред", — цитирует газета слова 62-летнего Пола Кеньона, который планировал отправиться в путешествие во Флориду.

США ужесточили требования для въезжающих в страну. 27 января президент Дональд Трамп подписал указ о защите нации от въезда иностранных террористов.

Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что курьезный случай стал отражением серьезной проблемы.

"С одной стороны, вызывать на допрос младенца – это курьез. Но курьез, происходящий на фоне серьезных проблем. Террористические группировки глубоко укоренились в Европе, проникнув туда вместе с мигрантами, в том числе нелегальными. И во втором поколении мигрантов эти группировки радикализуют людей, увы, достаточно успешно. Подтверждаются слова о том, что об этих людях мало, что известно. И если уж такая огромная бюрократическая машина, как Госдеп, делает такую нелепую ошибку, то это означает: действительно, мало что известно, от каких конкретно людей исходит угроза. Таким образом, проблема здесь – не в отсутствии чувства юмора, а в том, что спецслужбы многих стран, в том числе и США, не знают всех этих людей, которые наводнили Европу, не имеют о них данных. И на фоне глобальной слежки США за всеми, это вызывает еще большие опасения", – сказал Дмитрий Дробницкий.

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