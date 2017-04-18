Первую плавучую лабораторию создали для курсантов Владивостока

В приморской столице встретили судно судно «Геннадий Невельской»

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Приветственный концерт для экипажа, поднятие Российского флага и пожелание 7-ми футов под килем – так во Владивостоке встретили судно «Геннадий Невельской», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.