Во Владивостоке неожиданно назначен ио главы города 17:46, 18 апреля Во Владивостоке неожиданно назначен ио главы города
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Первую плавучую лабораторию создали для курсантов Владивостока

В приморской столице встретили судно судно «Геннадий Невельской»
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Приветственный концерт для экипажа, поднятие Российского флага и пожелание 7-ми футов под килем – так во Владивостоке встретили судно «Геннадий Невельской», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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