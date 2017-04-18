Приветственный концерт для экипажа, поднятие Российского флага и пожелание 7-ми футов под килем – так во Владивостоке встретили судно «Геннадий Невельской», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Первую плавучую лабораторию создали для курсантов Владивостока
В приморской столице встретили судно судно «Геннадий Невельской»Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.
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