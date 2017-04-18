В Приморье ограничено движение большегрузов

Ограничения будут действовать на 365 участках дорог

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

С 15 апреля по 14 мая введено временное ограничение движения большегрузов по автомобильным дорогам Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Ограничения введены для транспортных средств, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые сезонные значения. Данная мера – ежегодная.

В пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края корреспонденту РИА VladNews сообщили, что временно установленные предельные допустимые нагрузки на оси и, соответственно, ограничение движения определенных транспортных средств вводятся с 15 апреля на период неблагоприятных природно-климатических условий, когда происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автодорог.

Предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в период весеннего ограничения движения:

– для одиночных осей – 6 тонн, для двухосных тележек – по 5 тонн и для трехосных тележек – по 4 тонны, на дорогах с нормативной осевой нагрузкой 10 тонн и 11,5 тонн на ось;

– для одиночных осей – 5 тонн, для двухосных тележек – по 4,5 тонны и для трехосных тележек – по 3,5 тонны, на дорогах с нормативной осевой нагрузкой 6 тонн на ось.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на:

– международные перевозки грузов;

– пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

– перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), почтовых грузов;

– перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

– транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

– перевозки семенного фонда, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, кормов всех видов для сельскохозяйственных животных, зерна, животных, в том числе сельскохозяйственных животных;

– транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.