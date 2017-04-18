"Дачный бум" прогремел во Владивостоке

Мероприятие проходит во второй раз

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

На масштабном празднике в честь открытия сезона-2017 собрались не только профессионалы. На фестиваль «Дачный бум» с удовольствием пришли и те, кто пока ещё не освоили работу на загородных участках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.