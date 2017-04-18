На масштабном празднике в честь открытия сезона-2017 собрались не только профессионалы. На фестиваль «Дачный бум» с удовольствием пришли и те, кто пока ещё не освоили работу на загородных участках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
"Дачный бум" прогремел во Владивостоке
Мероприятие проходит во второй разВладивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.
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