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Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Весна не вдохновляет Да, очень много вдохновения весной Еще пока что нет Мне интересно узнать результат Обычно вдохновение приходит в конце весны

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