«Добрый субботник» провели во Владивостоке на территории приморской краевой детской клинической больницы № 2, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке провели "Добрый субботник"
К акции присоединились неравнодушные горожанеВладивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.
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