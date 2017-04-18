"Мемориал Юрия Потапова" собрал во Владивостоке лучших самбистов из 15 стран мира

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Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился один из крупнейших в мире турниров по самбо. "Мемориал Юрия Потапова" собрал в приморской столице лучших спортсменов из 15 стран. Необычайный рост интереса у иностранцев к нашей российской борьбе отмечается уже последние несколько лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.