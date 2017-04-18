Во Владивостоке завершился один из крупнейших в мире турниров по самбо. "Мемориал Юрия Потапова" собрал в приморской столице лучших спортсменов из 15 стран. Необычайный рост интереса у иностранцев к нашей российской борьбе отмечается уже последние несколько лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
"Мемориал Юрия Потапова" собрал во Владивостоке лучших самбистов из 15 стран мира
Новости спортаВладивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.
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