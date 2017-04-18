В детском саду «Березка» во Владивостоке утепляют фасад

Ремонты в учебных учреждениях проводятся ежегодно

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В детском саду №152 «Березка» на улице Вилкова, 7 во Владивостоке на этой неделе ведутся работы по утеплению части фасада, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подобная мера повысит комфорт малышей. Фасад утепляют с продуваемой стороны.

Ремонты в учебных учреждениях проводятся ежегодно. Основной их объем приходится на лето, чтобы не мешать учебному процессу. Но кое-какие виды работ осуществляют уже сейчас. Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил перед специалистами, - создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания. По его заданию в десятках школ и детских садов города поменяли окна, отремонтировали фасады и кровли, установили камеры наблюдения и заборы.